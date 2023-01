Wie die Familie von Hohenhau ihre Spuren in Lechbruck hinterlassen hat

Die Familie von Hohenhau hat in Lechbruck mit einer Weberei, einem Altenheim und einem Campingplatz Spuren hinterlassen. Wie es dazu kam.

29.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Erst eine Weberei, später das Altenheim und der Campingplatz – die Familie von Hohenhau hat im Ortsbild und dem Leben in der Gemeinde Lechbruck Spuren hinterlassen. Ursprünglich allerdings hat sie gar nicht in dem Dorf gelebt. Wie sie dorthin kam, erzählte Gudrun von Hohenhau, die am 29. Januar 2023 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, in einem Text, den sie 1998 für ein Klassentreffen verfasste. Ihr Sohn Rolf von Hohenhau stellte die Abschrift seiner verstorbenen Mutter unserer Redaktion zur Verfügung.

