Wie die Lions Füssener Musik-Nachwuchs voranbringen

Seit zehn Jahren unterstützt der Club Mädchen und Buben bei der Ausbildung an der Musikschule Füssen. Der Erfolg zeigt sich bei einem eindrucksvollen Konzert.

12.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Weil musikalische Förderung für die Entwicklung junger Menschen sehr wichtig ist, wie Lions-Präsident Holger Hedderich betonte, fördert der Lions Club seit zehn Jahren Talente an der Sing- und Musikschule Füssen. 100 Jugendliche haben schon ein Teilstipendium erhalten. Welche Früchte das trägt, zeigten die aktuellen Stipendiaten bei einem bemerkenswerten Konzert mit breit gefächertem Programm auf höchstem Niveau.

Bereit 30.000 Euro ausbezahlt

„Ohne die großzügige Unterstützung wäre eine so intensive Förderung junger Talente nicht möglich“, unterstrich der Leiter der Musikschule Robert Maul. Insgesamt 30.000 Euro von den Lions sind ihm zufolge in den vergangenen zehn Jahren in die Ausbildung junger Talente geflossen.

Technisches Können und viel Gefühl

In dem bis auf den letzten Platz besetzten Musiksaal der Stadt Füssen begeisterten die jungen Musiker beim Stipendiatenkonzert ihr Publikum unter anderem mit einem von Luis Keller virtuos auf der Gitarre gespielten Tango. Die talentierten Musizierenden zeigten nicht nur technisches Können, sondern auch viel Gefühl, was sich bei den Auftritten von Sabine Burkart am Violoncello, Lorenz Lotter an der Tuba, Hannah Graml an der Querflöte, Sami Bagci am Altsaxofon und Xaver Keibel an der Posaune zeigte. Für Abwechslung sorgten die Auftritte von Emilie Kurrle am Klavier sowie Theresa Bayrhof mit Gesang. Ausdrucksstark zeigte sich Jana Stempfle auf der Klarinette mit der „Siciliana“. Am Klavier begleitet wurden die Auftretenden mit viel Empathie von Musikschullehrerin Sumi Sung.

Es begann mit fünf Jahren und einer Blockflöte

Den Abschluss bildete Lukas Böck (Baritonhorn) mit der brillant gespielten Morceau Symphonique. Bei ihm konnte man den klassischen Werdegang nachvollziehen: „Alles begann bei mir mit fünf Jahren mit der Blockflöte und jetzt habe ich meine musikalische Heimat am Bariton gefunden“, erzählte er.