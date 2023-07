Wie die Steinacher Ach in Pfronten sicherer werden soll

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten informiert über den geplanten Hochwasserschutz. Die Kosten belaufen sich auf über fünf Millionen Euro.

25.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Das Grundkonzept steht“: Das erklärte Christina Thoma zu einem Projekt, das Pfronten in den nächsten Jahren zumindest im Bereich der Steinacher Ach vor Hochwasserereignissen schützen soll, wie sie zuletzt im Jahr 2005 aufgetreten sind. Von insgesamt sechs verschiedenen Schutzmaßnahmen hat sich das Wasserwirtschaftsamt in Kempten demnach in Absprache mit dem Pfrontener Gemeinderat sowie der Unteren Naturschutzbehörde für die sogenannte „Vorzugsvariante 6“ entschieden, teilte Diplomingenieurin Thoma mit.

Schadenspotenzial: 13 Millionen Euro

Diese sieht eine beidseitige Aufweitung des Bettes des in Pfronten auch Dürre Ach genannten Flüsschens vor, erklärte Thoma im Rahmen der Informationsveranstaltung „Hochwasserschutz für Pfronten – Ausbau der Steinacher Achen“ rund 35 Gästen. Dabei unterstrich sie unter anderem, dass das Schadenspotenzial dort bei einem 100-jährigen Überschwemmungsereignis etwa 13 Millionen Euro betragen würde. Um dies zu verhindern, wird man die Schutzmaßnahmen in fünf Bauabschnitte umsetzen. So wolle man Siedlungsbereiche schützen, die aktuell gefährdet sein könnten, betonte Thoma im Vorfeld der von nun an anstehenden Entwurfsplanung. Wegen der Detailabstimmung wolle das Wasserwirtschaftsamt auf jeden Fall noch mit betroffenen Anliegern der Maßnahmen reden.

Hausaufgaben fürs Amt

Einige Anwohner im Bereich der Steinacher Ach meldeten gewisse Bedenken bezüglich des geplanten Ausbaus des Wildbaches an. Die Berücksichtigung dieser Punkte habe man quasi als Hausaufgaben bekommen, wie Thoma erklärte. Dazu zählt beispielsweise die genauere Untersuchung des Anwesens eines Anliegers, dessen Haus beim Neubau einer Brücke vor einigen Jahren Schaden genommen hatte.

Wie Thoma weiter ausführte, favorisiere man vonseiten des Wasserwirtschaftsamtes „immer die wirtschaftlichste Lösung“ beim Hochwasserschutz. Die sei eben die „Vorzugsvariante 6“, die ungefähr 5,4 Millionen Euro brutto kosten werde.

Ausbau dauert mindestens bis 2026

Thoma ging auch auf den Zeitplan für die Hochwasserschutzmaßnahmen ein. Demzufolge solle in einem „Best Case-Szenario“ im Frühjahr kommenden Jahres die Einreichung der Planfeststellung erfolgen und im Frühjahr 2025 mit den Arbeiten an den Bauabschnitten 1 und 4 begonnen werden. Im Herbst 2025 würden dann die Bauabschnitte 2 sowie ein erster Teil des Abschnitts 3 folgen, bevor im Frühjahr 2026 die Arbeiten am restlichen Bauabschnitt 3 aufgenommen und im Herbst 2026 der Bauabschnitt 5 in Angriff genommen werden sollen. Bis es so weit ist, wolle man aber noch einmal eine Informationsveranstaltung für die Bürger abhalten, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres über die Bühne gehen dürfte, wie Thoma betonte.