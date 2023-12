Wie ein Waschlappen bei Schlafstörungen helfen kann

Mit einfachen Mitteln kann Menschen mit Schlafstörungen geholfen werden: Es geht um Kneipp und um viel Wasser. Eine wissenschaftliche Studie belegt das jetzt.

Von Heike Heel

04.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer hat nicht schon einmal eine schlaflose Nacht verbracht? Viele Menschen leiden unter nichtorganischen Schlafstörungen - ihnen kann, überspitzt formuliert, mit viel Wasser und einem Waschlappen geholfen werden. Das ist eines der Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie „Wirksamkeit von Hydrotherapie bei nichtorganischen Schlafstörungen“, die von Oktober 2019 bis Oktober 2023 von Füssen Tourismus und Marketing in Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum Eggensberger in Hopfen am See und mit Unterstützung des bayerischen Gesundheitsministeriums erarbeitet wurde. Jetzt gab's eine informative Abschlussveranstaltung im Haus Hopfensee. Die zahlreich Interessierten wurden dort von Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier und Studienleiter Andreas Eggensberger begrüßt.

