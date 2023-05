Wie eine Eisenberger Zimmerei den Umbruch schafft

Die Zimmerei Brenner aus Eisenberg feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Jahreswechsel übernahm die vierte Generation den Betrieb. Was sie anders macht.

08.05.2023 | Stand: 11:57 Uhr

„Das vergangene Jahr war ein extremer Umbruch“, sagt Marcel Brenner. Seit Anfang dieses Jahres ist er Geschäftsführer der gleichnamigen Zimmerei in Eisenberg. Er sitzt in seinem Büro, gibt Einblicke in die aktuellen Herausforderungen des Handwerkes, über schwierige Zeiten und warum der Betrieb, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, kaum vom Fachkräftemangel betroffen ist.

