Wie Füssener Familien ukrainischen Kindern helfen

Zwei Familien planen Benefiz-Aktion und finden schnell viele Helfer. Erlös aus Waffel-Verkauf und Flohmarkt sowie Spenden sind für Lernmaterialien vorgesehen.

15.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge ist in Füssen weiter hoch: Frei nach dem Motto „Familien helfen Familien“ haben die zwei befreundeten Füssener Familien Müneyyirci und Böhringer beschlossen, selbst in Form eines Benefiz-Waffel-Verkaufs aktiv zu werden. Bereits während der Vorbereitungen bekamen sie zahlreiche Unterstützungen aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis.

Wer alles mitgemacht hat

Zudem stellte die Pfarreiengemeinschaft Füssen den Verkaufsstand mit Strom und die m&i Klinikgruppe Enzensberg stiftete den Großteil des Waffelteiges für die Aktion, teilt Monika Müneyyirci mit. Spontan hatten sich auch befreundete Kinder zum Mitmachen entschlossen: Sie boten ausgemusterte Spielsachen und Kinderbücher in einem kleinen Benefiz-Flohmarkt an. So wurde die Benefiz-Veranstaltung am Samstag in der Fußgängerzone mit knapp 420 verkauften Waffeln und einem Gesamterlös aus der Waffel-Aktion und dem Kinderflohmarkt sowie dank weiterer Spenden mit insgesamt 1624,76 Euro zu einem großen Erfolg. Die Familien Müneyyirci und Böhringer danken allen Helfern, Unterstützern und Spendern für den Erfolg dieser Benefizaktion.

Das hilft 80 Flüchtlingskindern in Füssen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Füssen werden mit dem Erlös nun ausreichend bilinguale Lernmaterialien angeschafft. Sie werden vor allem den mittlerweile 80 ukrainischen Flüchtlingskindern im Raum Füssen helfen, möglichst schnell Deutsch zu lernen und damit den Start in den Schulen und im Alltag zu erleichtern.