Wie geht es weiter mit der Ponyranch in Weißensee?

Der Stadtrat Füssen sagt, der Tierbestand auf der Ponyranch müsse halbiert werden. Und was sagt die Eigentümerin dazu? Wir haben nachgefragt.

31.01.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Einen Reitplatz gestrichen und die Zahl der Tiere halbiert: Nur in reduzierter Form will der Füssener Stadtrat den Betrieb der Pony- und Pferderanch in Weißensee sicherstellen (Lesen Sie dazu: Stadtrat Füssen halbiert Anzahl der Tiere auf Ponyranch in Weißensee). Mit deutlicher Mehrheit haben die Kommunalpolitiker sich dafür ausgesprochen und die Ziele für den Bebauungsplan Mühlbach-Brand entsprechend fixiert. Doch was bedeutet das für die bei Kindern und Familien beliebte Ponyranch? Eigentümerin Sandra Ringmann beantwortete schriftlich die Fragen unserer Redaktion dazu.