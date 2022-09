Wie geht es weiter, wenn das Gedächtnis schwindet?

In einer Aktionswoche in Pfronten soll für das Thema sensibilisiert werden. Es gibt Vorträge, Diskussionen, einen Film und eine Lesung.

13.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Veranstaltungsreihe mit interessanten und abwechslungsreichen Angeboten anlässlich der dritten Bayerischen Demenzwoche hat in Pfronten Quartiersmanagerin Ute Becker gemeinsam mit den beiden Kirchengemeinden, der Nachbarschaftshilfe NUZ und dem GemeinschaftsWerk im Pfrontener Forum organisiert. „Mit unseren Veranstaltungen möchten wir die Bürger und Bürgerinnen für die Erkrankung sensibilisieren und zu einem achtsamen Miteinander einladen“, erklärt Becker.

"Ohne Geist - kann das sein?"

Demenz bedeutet wörtlich übersetzt „Ohne Geist“ – doch kann das sein? Das fragt zum Auftakt der Demenzwoche am Donnerstag, 15. September, von 10 bis 11.30 Uhr ein Espresso-Seminar in der evangelischen Auferstehungskirche. Quartiersmanagerin Ute Becker führt die Besucher in das Thema ein und begleitet das Seminar. Pfarrer Andreas Liedtke ergänzt die Diskussion aus theologischer Sicht.

"Ich verlier' den Verstand"

Wie sich Betroffene fühlen erfahren am Freitag, 16. September, alle Interessierten bei einer Veranstaltung von 18.30 bis 20 Uhr im Clubraum des Pfarrheims St. Nikolaus. Der Kurzfilm „Demenz Erleben – Ich verlier’ den Verstand“ führt in das Thema ein. Dann berichtet Krankenschwester Hanna Huber, Palliative Care Fachkraft und ehemalige NUZ-Koordinatorin, von ihren Erfahrungen, wie man Menschen mit Einbußen geistiger Fähigkeiten begegnen kann.

„Zuhause daheim“ lautet der Titel einer Veranstaltung am Montag, 19. September, von 19 bis 21 Uhr im Haus des Gastes. NUZ-Koordinatorin Brigitte Pal berichtet, wie die Nachbarschaftshilfe dazu beiträgt, dass Pfrontenerinnen und Pfrontener länger zu Hause leben können. Bürgermeister Alfons Haf und Quartiersmanagerin Becker berichten anschließend über die seniorenpolitischen Aktivitäten der Gemeinde. Moderiert wird der Abend vom NUZ-Vorsitzenden Achim Crede.

Leseabend und Sportangebot

Ein Leseabend folgt am Mittwoch, 21. September, ab 19 Uhr im Eiskeller beim Heimathaus: Ute Becker trägt Passagen aus dem Buch „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger vor, der darin die Demenzerkrankung seines Vaters beschreibt, und lädt anschließend zum Gespräch und Gedankenaustausch ein.

Im Seniorentreff „Saltenanne“ in Steinach bietet Ute Becker am Samstag, 24. September, von 14 bis 15.30 Uhr als Trainerin für Kinaesthetics, einen Workshop für pflegende Angehörige und Interessierte an zum Thema „Kinaesthetics – Ein beziehungsförderndes Unterstützungsangebot für Menschen mit Demenz“.

Zum Abschluss der Demenzwoche lädt die Auferstehungskirche unter Leitung von Pfarrer Jörn Foth und Mitwirkung von Ehrenamtlicher beider Pfrontener Kirchengemeinden, am Sonntag, 25. September, zu einem Gottesdienst speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein.