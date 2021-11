Im Hotspot Ostallgäu gehen auch im Süden die Werte nach oben. Allein in der Stadt Füssen sind über 100 Menschen aktuell an Covid-19 erkrankt.

Von Heinz Sturm

08.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die vierte Corona-Welle rollt durch Deutschland, die Zahl der Infizierten steigt und steigt, freie Betten auf Intensivstationen werden in vielen Gegenden knapp. Doch wie ist die Situation vor Ort, in meiner Gemeinde? Auch hier gilt: Im Füssener Land erkranken immer mehr Manschen an Corona, in manchen Kommunen fällt der Anstieg aber höher aus als in anderen.