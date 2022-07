Wie man älter werden kann und dabei fit bleiben

Vortrag in Roßhaupten soll Anreize schaffen, sich mit dem Älterwerden zu befassen.

„Älter zu werden, ist die einzige Möglichkeit länger zu leben.“ Diesen Satz von Hugo von Hofmannstal nahm Christina Altstetter als Grundlage für ihren Vortrag im Mehrgenerationenhaus in Roßhaupten. Die zertifizierte Neuro-Systemische Trainerin fragte: „Wie kann man älter werden und dabei fit bleiben?“ Es gibt Menschen, die bis ins hohe Alter geistig und körperlich sehr beweglich sind, sich pudelwohl fühlen und einfach gesagt „gut drauf sind.“ Dieser Frage gehen bis heute viele Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachbereichen nach. Der US-Amerikaner Dan Buettner fand die sogenannten „Fünf Blauen Zonen“: Das sind Regionen in der Welt in denen Menschen länger als der Durchschnitt leben – beispielsweise in Okinawa (Japan), Sardinien (Italien) oder in Ikaria (Griechenland). Die Bewohner dieser Orte produzieren eine hohe Rate an Hundertjährigen, erleiden einen Bruchteil der Krankheiten, hieß es während des Vortrages.

Hundertjährige, die heiraten und Häuser bauen

Altstetter gab Beispiele von Hundertjährigen, die heiraten und beginnen ein Haus zu bauen. Es gibt eine Erklärung, basierend auf Daten und Beobachtungen, warum diese Bevölkerungsgruppen länger leben, so Altstetter. Dazu zählen: mäßige, regelmäßige körperliche Aktivität, Lebensinhalt, Stressabbau, mäßige Zufuhr von Nahrungsenergie, pflanzenbasierte Ernährung, mäßiger Alkoholkonsum (überwiegend Wein), Engagement in der Spiritualität oder Religion, Engagement im Familienleben und im gesellschaftlichen Leben. Altstetter verknüpft altes Wissen mit neuen Erkenntnissen und zeigt Wege zu körperlichem und geistigem Wohlbefinden. Dazu gehören laut Altstetter Bewegung, gute Betriebsstoffe („Iss nur was die Oma schon gekannt hat“), geistige Anregung mit dem Fokus auf Neues, Nahrungsergänzung mit Abklärung durch Arzt oder Labor, die Gedanken zur Ruhe bringen durch Meditation, Wanderungen durch Wald und Flur, radikale Vergebung sich selbst und anderen sowie regelmäßiges Fasten. Altstetter referierte über die unterschiedlichsten Facetten des Menschseins und wie es gelingen kann bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit und lebensfroh zu sein.





