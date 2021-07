Wie Rettungskräfte in Halblech zukünftig besser kommunizieren sollen: „Ungenutzte Wabe“

Rettungskräfte sollen in im Gemeindegebiet Halblech ein besseres Funknetz bekommen. Bisher komme es immer wieder zu ausfällen. Nun gab es eine Infovera

Das riesige, mehrere hundert Kilometer große Gebiet der Gemeinde Halblech bis weit hinein ins Ammergebirge sei nicht ausreichend mit dem neuen Digitalnetz der Blaulichtorganisationen ausgestattet. Eigentlich gar nicht, im Gegensatz zu den angrenzenden Gebieten in Oberbayern und Schwaben. So sagte es Stefan Klein im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Blaulicht-Organisationen suchen nach einem neuen Ansatz für einen Sendeturm in dem Gemeindegebiet. Der Hintergrund: Rettungskräfte sollen reibungslos per Funk kommunizieren und gerufen werden können. Klein informierte deshalb während der jüngsten Sitzung des Halblecher Gemeinderats die Beteiligten über das Digitalnetz.