Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn Kinder fragen: Den Nikolaus gibt es doch gar nicht, oder?

Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn ihre Kinder die weihnachtlichen Fantasiewesen anzweifeln? Die Erziehungsberatungsstelle Ostallgäu gibt Antworten.

15.12.2021 | Stand: 18:28 Uhr

„Mama, der Michi hat in der Schule gesagt, den Nikolaus gibt es gar nicht. Stimmt das?“ Wenn das eigene Kind diese Frage irgendwann stellt, „kann es helfen, eine Frage zurückzugeben“, sagt Mattias Fischer. Der Sozialpädagoge arbeitet bei der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Ostallgäu der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) und rät, sich dann beim Kind danach zu erkundigen, was es selbst denn gerade glaubt. Auf diese Weise könne man es da abholen, wo es gerade steht. Wird dabei deutlich, dass der Nachwuchs jetzt wirklich wissen möchte, was da mit diesen Weihnachtsfiguren oder auch dem Osterhasen Sache ist, sollten Eltern die Wahrheit sagen.