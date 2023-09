Wie wehrhaft die mittelalterliche Stadt Füssen war

Burgenforscher Joachim Zeune beschäftigt sich in einem Vortrag mit der Frage: War Füssen gut vor Angriffen gut geschützt?

17.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

100 Veranstaltungen in zwei Wochen in 26 Gemeinden sind das stolze Vorhaben der ersten Burgentage Allgäu-Außerfern. Neben zahlreichen Führungen bereichern fachkundige Vorträge das grenzüberschreitende Projekt. Im Colloquium des ehemaligen Klosters St. Mang in Füssen beschäftigte sich Joachim Zeune nun mit der Wehrhaftigkeit von Füssen.

Der bekannte Burgenforscher belegte in seiner Einleitung, dass früher das Allgäu von Neuschwanstein überlagert war. „Doch hat die Region eine eindrucksvolle Burgenlandschaft von rund 300 Wehranlagen vom 11. Jahrhundert bis zur Barockzeit. Etwa 60 davon sind heute noch in der Landschaft erkennbar,“ sagte Zeune. Von den übrigen 240 verschwundenen Befestigungen sind meist nur noch Bodenverformungen erkennbar. In mehreren EU-Projekten konnten Anlagen gesichert und dokumentiert werden. Wichtig sind für den Forscher der Bildungsauftrag und die didaktische Inszenierung der teilweise fehlerhaft tradierten Geschichte der Burgen.

Die älteste Burg thront über dem Hopfensee

Die älteste Anlage war Burg Hopfen, die mittels Ausgrabungen um 1060/70 datiert werden konnte. Damals gab es kaum Steinbauten. Im Investiturstreit fand dort der Augsburger Fürstbischof Zuflucht. 1525 zerstörten die Bauern die Befestigung, die fortan als Steinbruch Verwendung fand, vor allem beim Neubau des Klosters St. Mang in Füssen ab 1701.

Zeune: "Burgenschach" im Füssener Land

„Mit der Heirat von Graf Meinhard von Tirol begann ein Burgenschach,“ ging Zeune auf eine andere Epoche ein. Meinhards Stiefsohn Konradin, der letzte Staufer, wurde 1268 enthauptet. Zuvor hatte dieser sowohl dem Bayernherzog Ludwig dem Strengen als auch dem Augsburger Fürstbischof für die Entsendung von Truppen Füssen als Pfand versprochen. Nach dem Tod des Stauferkönigs entbrannte der Streit um das Erbe, in den sich auch noch Meinhard von Tirol einmischte. Er baute die Burgen Falkenstein, Fernstein und schließlich Ehrenberg als Sicherung der lukrativen Salzstraße. Um 1286 schlug König Rudolf von Habsburg Füssen dem Reich zu und erhob es zur Stadt. Damit durften sich die Bürger mit einer Mauer schützen. Dieser erste Mauerring entstand zwischen 1280 und 1340 und hatte nur eine Höhe von sechs Metern. Ein Mauervorsprung beim Seilerturm belegt, dass die Stadtmauer, die nur auf Lechkies gebaut war, bei den großen Erdbeben der Jahre 1348 in Villach beziehungsweise 1356 in Basel abgerutscht war und versetzt wieder aufgerichtet wurde.

Ludwig der Strenge begann mit dem Bau des Hohen Schlosses in Füssen

Ab 1291 begann Ludwig der Strenge mit dem Bau des Hohen Schlosses auf den Ruinen eines römischen Kastells. 1317 erwarb der Augsburger Bischof die Stadt Füssen und erweiterte das Schloss sowie die Stadtmauer mit ihren Tortürmen. Um 1420/30 wurden die Wehrbauten der Lechstadt für Artilleriewaffen umgebaut. Ein Beleg hierfür ist der Artillerieturm (später Gefängnisturm genannt) im Hohen Schloss, der entgegen der alten Forschung kein Bergfried war. Zwischen 1499 und 1503 wurde Füssen dann mit einem zweiten Mauerring vergrößert. Er schloss nun auch die alte Pfarrkirche St. Stephan mit ein. Die Mauern wurden erhöht und verdichtet. In diesen Jahren erhielt das Hohe Schloss sein heutiges Aussehen: „Ein absoluter Ausnahmebau mit seinen großartigen Illusionsmalereien,“ schwärmte der Burgenforscher.

Warum Füssen eine leichte Beute war

Damals wurde zunächst der Aushub des tiefen Halsgrabens gemacht, der der Stadt nicht nur Sicherheit, sondern auch Baumaterial lieferte. Doch vergaß man, Füssen gegen die neu aufgekommenen Geschütze zu sichern. Die Stadt selbst besaß keine. So war es kein Wunder, dass die Schmalkalden 1546 und 1552 und die Schweden 1632 gleich mehrmals leichtes Spiel hatten, um in nur wenigen Stunden in Füssen einzumarschieren. Mit der Säkularisation des Jahres 1803 war dann auch das Schicksal eines großen Teils der Stadtmauer besiegelt, die eingerissen wurde, um Platz für neue Häuser zu schaffen.