Wie wollen Füssener im Alter leben und wohnen? - Umfrage verlängert

Die Stadt Füssen verlängert ihre Umfrage-Aktion bis 25. Mai. Bürger der Generation 55+ können die Seniorenpolitik mitgestalten. Wie die Teilnahme funktioniert.

20.05.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Die Stadt Füssen hat sich aufgrund der guten Resonanz dazu entschlossen, die Online-Bürgerbefragung der Generation 55+ bis Dienstag, 25. Mai, zu verlängern. Hintergrund der Befragung ist die Aktualisierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts aus dem Jahr 2011. Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Uns interessieren alle Altersklassen, deshalb haben wir im Frühjahr bereits eine Umfrage durchgeführt, die sich an sämtliche Jahrgänge richtete. Bei dieser Umfrage wenden wir uns speziell an die Generation 55+.“

Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ilona Deckwerth, hebt die engagierte Beteiligung vieler Mitglieder des Beirats an der Fortschreibung des Seniorenkonzepts hervor. „Alle, die sich nun an der Online-Umfrage beteiligen, zeigen ihr Interesse an einer bürgernahen Seniorpolitik und bestärken damit die vielen ehrenamtlich und professionell tätigen Menschen in ihrem Einsatz für die Seniorinnen und Senioren in Füssen“, freut sich Deckwerth.

Bürger ab 55 Jahren aus Füssen können an der Befragung zum Wohnen im Alter teilnehmen

An der Umfrage können sich alle Personen ab 55 Jahren aus Füssen und den Ortsteilen beteiligen, aber auch Bürger, die in der Umgebung von Füssen wohnen, bereits Angebote in der Stadt nutzen, dies zukünftig tun möchten oder sogar über den Umzug nach Füssen nachdenken. „Wir möchten wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger der Generation 55+ in Füssen derzeit wohnen und welche Anforderungen und Wünsche sie in Zukunft haben, um auch im Alter selbstbestimmt und zufrieden in unserer Stadt leben zu können. Je mehr ausgefüllte Fragebögen wir zurückbekommen, desto besser können wir entsprechende Maßnahmen planen und Füssen für die ältere Generation zukunftsfähig gestalten“, sagt Eichstetter.

Füssen bietet die Möglichkeit, die Seniorenpolitik aktiv mitzugestalten

„Bis jetzt haben sich schon zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beteiligt, so dass wir für die Weiterentwicklung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts eine gute Grundlage haben“, sagt Anja Preuß, Geschäftsführerin des begleitenden Instituts Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA). Wer die Seniorenpolitik in Füssen aktiv mitgestalten wolle, solle sich also die Zeit für die Befragung nehmen. Die Umfrage finden Bürger auf der Startseite der Stadt Füssen, zusätzlich ist sie unter folgendem Link abrufbar: https://www.umfrageonline.com/s/0488cb4

Bürger können den Fragebogen auch in Papierform ausfüllen. Dieser liegt im Bürgerbüro der Stadt Füssen, Lechhalde 3, zur Abholung bereit. Die Stadtverwaltung bittet darum, vorab einen Termin zu vereinbaren und im Bürgerbüro eine FFP2-Maske zu tragen. Für eventuelle Rückfragen oder wenn Bürger den Fragebogen postalisch zugesandt bekommen möchten, wenden diese sich an die Stadtverwaltung unter m.gmeiner@fuessen.de oder Telefon 08362/90 31 15.

Lesen Sie auch

Senioren in Füssen Füssen fragt die über 55-Jährigen: Was wünschen Sie sich im Alter?

Die Umfrage ist freiwillig und anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, Rückschlüsse auf bestimmte Personen sind nicht möglich, versichert die Stadtverwaltung. Die Inhalte des Fragebogens werden zu Forschungszwecken digital erfasst und nicht an Dritte weitergegeben.

Lesen Sie auch: