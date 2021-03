Wieder Ärger in Füssen um Ferienwohnungen

Füssener Kommunalpolitiker lehnen Antrag für Neubau an der Birkstraße ab. Welches Beispiel neuzeitlicher Geschichte Jürgen Doser hier erkennt.

05.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Über den Tisch gezogen fühlen sich Füssener Kommunalpolitiker bei der in Bau befindlichen Wohnanlage an der Birkstraße. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Die Stadt sei hier „beschissen“ worden, empörte sich Magnus Peresson (UBL). Auslöser für die drastische Wortwahl: In dem Neubau sollen jetzt auch zwei Ferienwohnungen entstehen – ursprünglich war laut Bauamtsleiter Armin Angeringer nur von Eigentums- und Mietwohnungen die Rede gewesen. Der Antrag auf eine entsprechende Nutzungsänderung lehnte der Bauausschuss mit Blick auf das in Arbeit befindliche Beherbergungskonzept nun ab. Ob dieses Veto aber auch Bestand haben wird, ist fraglich. Denn baurechtlich werden die Ferienwohnungen wohl nicht zu verhindern sein.