Tourismus in Füssen nach Corona im Aufwind - woher die meisten Gäste kommen

Nach den Corona-Jahren kommen wieder mehr Urlauber nach Füssen. Jede fünfte Übernachtung in der Stadt ist einem Gast aus dem Ausland zu verdanken.

25.08.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Wer in den vergangenen Wochen mit offenen Augen und Ohren durch Füssen geschlendert ist, ahnt längst, was Füssen Tourismus und Marketing (FTM) nun vermeldet: Die Auslandsmärkte haben nach den Pandemiejahren nun wieder Fahrt aufgenommen.

Schweizer stellen die stärkste Gruppe in Füssen

Die Auswertung der Füssener Tourismuszahlen für Januar bis Juni 2023 zeigt, dass nach dem Abklingen der Corona-Pandemie wieder vermehrt Gäste aus dem Ausland in die Lechstadt kommen. So stieg ihr Übernachtungsanteil gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 75 Prozent auf über 135.000 Übernachtungen - das macht einen Anteil von 21,7 Prozent an den Gesamtübernachtungen aus. Wie schon 2022 liegen bei den Übernachtungen der internationalen Gäste die Schweizer an der Spitze.

Wieder viele Gäste aus den USA und den Niederlanden

Auf den Plätzen dahinter rangieren die Besucher aus den USA (im Vorjahreszeitraum noch auf Platz 3) und aus den Niederlanden (im Vorjahreszeitraum Platz 2). Insgesamt reisen Füssens Auslandsgäste seit Corona mehrheitlich aus den europäischen (Nachbar-)Ländern an: So tauchen unter den stärksten zehn Auslandsmärkten in der Füssener Übernachtungsstatistik im ersten Halbjahr 2023 mit den USA sowie Taiwan (Platz 6) und Brasilien (Platz 10) nur drei Überseemarkte auf.

Insgesamt ein Plus von sechs Prozent in Füssen

Die Gesamtübernachtungen in Füssen sind im ersten Halbjahr um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Bei den Inlandsgästen mit fast 487.200 Übernachtungen liegen wie in den Vorjahren die Urlauber aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz an der Spitze.