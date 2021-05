Wieder Verstöße in Landschaftsschutzgebieten bei Füssen - Wildcamper und illegaler Drohnenflug

Erneut entdeckte die Polizei Wildcamper am Forggensee. Ein 37-Jähriger ließ zudem eine Drohne über den Hopfensee fliegen. Warum das verboten ist.

12.05.2021 | Stand: 14:32 Uhr

Erneut ist es im Allgäu zu Verstößen in Landschaftsschutzgebieten gekommen. Über den Hopfensee bei Füssen ließ ein 37-Jähriger am Dienstag seine Drohne fliegen und im Bereich des Forggensees entdeckte die Polizei zwei Wildcamper. Erst am Wochenende entdeckte die Polizei zahlreiche Falschparker im Raum Oberstdorf und Füssen in Landschaftsschutzgebieten sowie Wildcamper am Forggensee.

37-Jähriger lässt Drohne über den Hopfensee fliegen

Am Dienstagvormittag flog ein 37-Jähriger mit seiner Drohne über dem Hopfensee. Da dies aufgrund des Landschaftsschutzgebietes und der dort vorkommenden Vogelarten laut Polizei jedoch verboten ist, wurde er daraufhin von einem Mitglied des Landesbundes für Vogelschutz angesprochen. Da der 37-Jährige keine Genehmigung für den Drohnenflug vorweisen konnte, erstattete der 79-Jährige Anzeige bei der Polizei. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld nach dem Bayrischen Naturschutzgesetz.

Polizei entdeckt Wildcamper im Landschaftsschutzgebiet am Forggensee

Ebenfalls am Dienstag entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Füssen am Morgen zwei Personen, die widerrechtlich in einem Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Forggensees campiert hatten. Die Wildcamper erwartet nun ebenfalls eine Anzeige nach dem bayerischen Naturschutzgesetz, wie die Polizei berichtet. (Lesen Sie auch: Parken auf Wanderparkplätzen im Allgäu wird teurer)

Lesen Sie auch: Schrecksee: Was Sie an diesem magischen Bergsee im Allgäu auf keinen Fall tun sollten