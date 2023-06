Wieskirche seit 40 Jahren UNESCO-Weltkulturerbe: „Sie ist ein Stück Himmel in Bayern“

Die Wieskirche ist am Sonntag Schauplatz von großen Feierlichkeiten. Deutlich wird, es braucht ein Infozentrum, sonst ist die UNESCO-Auszeichnung in Gefahr.

19.06.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Während die Schwangauer am Sonntag darüber abstimmten, ob sie und ihr Schloss zum Welterbe werden wollen, ist in Steingaden genau dieser Titel gefeiert worden. Eine bemerkenswerte Koinzidenz, die auch Ministerpräsident Markus Söder in seiner Rede betonte. „Vor 40 Jahren ist der Wieskirche von der UNESCO eine Auszeichnung zuteil geworden, die sie zu etwas herausgehobenem macht“, sagte Söder. Sie sei ein Ort gemeinschaftlichen Erinnerns, ja ein Bauwerk von Weltrang und eben nicht nur lokaler Bedeutung. „Die Wies ist ein Stück Himmel auf Bayerischem Boden“, sagte Söder. Heute besuchen rund 600.000 Besucher jährlich den Wallfahrtsort im Landkreis Weilheim-Schongau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Allgäu.

