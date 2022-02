VR-Bank in Rieden: Warum musste auch der Geldautomat verschwinden?

Kunden der VR-Bank in Rieden können seit Januar vor Ort keine Geldgeschäfte mehr erledigen – die Geschäftsstelle wurde nach Füssen verlegt, der Automat ist weg.

16.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer in Rieden zum Metzger geht, der kann seit der Corona-Pandemie mit Karte zahlen. In anderen Geschäften wie dem Café geht das allerdings noch nicht. Nichts Ungewöhnliches im Ostallgäu.

Problem für Kunden der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu ist allerdings, dass weder Geschäftsstelle noch Geldautomat in dem Ort vorhanden sind. Seit Januar kann in Rieden Geld nur noch am übrig gebliebenen Sparkassenautomaten abgehoben werden. Macht für Kunden der VR-Bank: 4,90 Euro pro Abbuchung am Sparkassen-Automat als „Abhebungsentgelt“, teilt eine Sprecherin der Sparkasse mit. Wer „institutsfremd“ ist, muss mehr zahlen.

VR-Bank Augsburg Ostallgäu schließt Geldautomat in Rieden

Der Geldautomat in Rieden war „nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben“, sagt Sprecher der VR-Bank Augsburg Ostallgäu, Klaus Lochbronner. Und das sei bereits vor der Corona-Pandemie ein Problem gewesen. „Ab Mitte 2020 hat sich dann die Situation nochmals verschärft“. Die Wirtschaftlichkeit der Automaten werde regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Das sei allein schon aus der Sicht „der unternehmerischen Verantwortung“ nötig. Für den Riedener Automaten hat es am Ende nicht mehr gereicht.

Bürgermeister Andreas Haug war im Gespräch mit der Bank und dem Vorstand. Er habe versucht, wenigstens den Geldautomaten im Dorf zu halten. Aber: „Keine Chance.“ Da sei nichts mehr zu machen gewesen.

Obwohl der Bürgermeister den Wegfall gerne vermieden hätte, versteht er die wirtschaftlichen Gründe der Bank: Online-Banking sei attraktiv, die Konkurrenz durch Kredite von Online-Banken mit günstigen Konditionen hoch.

Lesen Sie auch

VR-Bank Memmingen baut Geldautomaten in Illerbeuren und Pleß ab Trotz Protesten

Haug schätzt die VR-Bank wegen ihrer regelmäßigen Unterstützung für Vereine und gemeindliche Einrichtungen. Mit ihren Spenden konnten Projekte für die Jugend gefördert werden. Natürlich sei das Werbung für die Bank, dennoch habe man damit den Bürgern auch Chancen für den Verbleib der Filiale eingeräumt.

Bargeldlos bezahlen - das geht zwar vielerorts. Ist aber auch im südlichen Ostallgäu noch nicht überall möglich. Bild: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Kein VR-Bank-Geldautomat in Rieden: Warum gibt es ihn nicht mehr?

Der Wegfall eines Automaten bedeute nun vor allem für ältere Menschen eine Einschränkung. Diese werden von jungen Verwandten aber unterstützt, sagt Haug.

Der ehemalige Geschäftsstellenleiter der Filiale in Rieden stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Sprecher Lochbronner erklärt aber, dass die ganze Bankenwelt einen Trend erlebe, der weg von der Barzahlung und hin zum bargeldlosen bezahlen geht. Auch die Automaten der VR-Bank werden seit Jahren weniger genutzt, sagt er. Dennoch gehe es nicht darum, Geldautomaten abzubauen.

Es gehe darum, sie dort zu platzieren, „wo sich die Kundenströme befinden“. So sei beispielsweise kürzlich in Kaufbeuren ein neuer Standort errichtet worden. „In Summe betrachtet haben wir unsere Geldautomaten-Standorte sogar ausgebaut“.

Riedener Kunden können jetzt in die Filiale nach Füssen-West. Die Ortschaft Roßhaupten wäre zwar näher gewesen, die dort ansässige VR-Bank gehört anders als Rieden allerdings zur VR-Bank Südliches Ostallgäu.

Hopfen am See hat eine Lösung für VR-Bank und Sparkasse gefunden

Eine Möglichkeit, sowohl Kunden der Sparkasse als auch der VR-Bank zu bedienen, ist in Hopfen am See entstanden. Dort steht ein Geldautomat, der gebührenfrei von Kunden beider Banken benutzt werden kann. Das kennzeichnen die beiden Logos der Geldinstitute am Eingang. Insgesamt gebe es diese Art von Kooperation an drei Standorten, erklärt Lochbronner. Bürgermeister Haug hat versucht, das auch für Rieden zu erreichen. Es hat nicht funktioniert.

Immerhin: Laut VR-Bank sei derzeit nicht der Abbau weiterer Automaten im Ostallgäu und Kaufbeuren geplant. Und auch Rieden kann zumindest vorerst aufatmen. Laut einer Sparkassen-Sprecherin stehe der Geldautomat der Bank nicht „auf der Abschussliste“. Zumindest dieser dürfte also noch eine Weile bleiben.