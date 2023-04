Im Ostallgäu werden jetzt junge Wildtiere geboren: Hunde sollten deshalb an die Leine

Im Frühling beginnt die Brut- und Setzzeit des Wildes. Hunde sollten deshalb besonders nahe Wäldern und Wiesen angeleint werden. Was bei einem Riss zu tun ist.

21.04.2023 | Stand: 06:09 Uhr

Kleine Feldhasen, junge Vögel, Rehkitze – in der Tierwelt füllt sich jetzt die Kinderstube. Das bringt Hundebesitzer in eine besondere Verantwortung. Denn immer wieder liest und hört man laut Tom Hennemann, Gebietsbetreuer Ostallgäuer Alpenrand, von frei laufenden Hunden, die Wildtiere jagen und im schlimmsten Fall töten. Aber: „Hundebesitzer sind doch eigentlich Tierfreunde. Sie wollen auch nicht, dass ihre Hunde für andere Tiere eine Gefahr darstellen“, ist Hennemann überzeugt. Deshalb lautet seine Bitte, Hunde in der Hauptphase der Brut- und Setzzeit von Anfang Mai bis Ende Juni im Freien stets anzuleinen.

