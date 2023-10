Darum setzt der Winterdienst in Weißensee auf Sole statt Streusalz

Die Stadt Füssen setzt im Ortsteil Weißensee auf eine Lösung, die umweltfreundlicher und kostengünstiger sein soll: Statt Streusalz soll Sole genutzt werden.

24.10.2023 | Stand: 13:26 Uhr

"Umweltfreundlicher, moderner und kostengünstiger." Das verspricht sich Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter von einer Neuerung beim Winterdienst in Weißensee. Der Rathaus-Chef informierte die Mitglieder des Hauptausschusses über einen fünfjährigen Probleauf, der in diesem Winter startet: Der Winterdienst wird mit Sole statt des üblichen Salzes betrieben. Verläuft der Versuch erfolgreich, soll Sole nach und nach im ganzen Stadtgebiet verwendet werden - damit könne der Salzverbrauch um bis zu 75 Prozent sinken.

Pro Runde in Weißensee 450 Kilo Salz sparen

Sole ist in Wasser gelöstes Salz. Mit Sole wird bis zu 75 Prozent weniger Salz benötigt als bei Trockensalzstreuung. Bei einer Runde durch Weißensee wären das 450 Kilogramm Salz. So sinken die Kosten für das Streumittel und die Ausbringungsarbeiten. Beim üblichen Winterdienst lande das Salz durch Fahrzeugbewegungen oft im Straßengraben oder an den Rändern, sagte Eichstetter. Sole dagegen könne effizient auf die Fahrbahn aufgesprüht werden.

In der Verwaltungsvorlage werden eine Reihe von Vorteilen des Sole-Einsatzes genannt. So wirke sie sofort: "Während das trockene Salzkorn erst feuchte Umgebungsluft aufnehmen muss, um eine Sole zu bilden, wirkt die aufgebrachte Sole unmittelbar und der Tauprozess beginnt sofort. Auch die Wirkungsdauer von Sole auf der Straße im Vergleich zu Trockensalz ist nachweislich länger, da Sole auf der Fahrbahn haften bleibt." Die Verkehrssicherheit werde gesteigert, da der Bremsweg kurz bleibe und das Schleudern von Autos aufgrund von Splitt nicht passieren könne. Und natürlich werde durch die geringe Salzmenge in der Sole wird die Umweltbelastung stark reduziert: Grünstreifen, Hecken und Bäume würden vor aggressivem Streusalz geschützt.

Winterdienst in Weißensee: Eine Firma übernimmt die Aufgabe

Mit einer Aufbereitungsanlage kann Sole selbst hergestellt. Da die Stadt Füssen nicht über das notwendige Equipment verfügt und auch die Investition für so eine Anlage in Höhe von zirka 300.000 Euro aktuell nicht tätigen kann, wird der Winterdienst ausgelagert: Eine Firma übernimmt den Winterdienst im Ortsteil. Diese Unternehmen arbeite seit 25 Jahren für das Straßenbauamt und verfüge über ausreichend Erfahrung, beantwortete der Bürgermeister eine entsprechende Anfrage von Niko Schulte (Füssen-Land). Aber wie verhalte es sich mit den Kosten, wollte Christine Fröhlich (Freie Wähler) wissen: "Wir sparen uns den Einsatz von eigenem Personal und Fahrzeugen. Wir denken, es wird günstiger", erklärte Eichstetter. In der Verwaltungsvorlage heißt es dazu: Vom Sole-Einsatz in Weißensee erwarte man sich eine Einsparung von 10.000 Euro pro Jahr. "75 Prozent weniger Salz: Wenn das klappt, wäre es klasse", verwies Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) auf die geringere Umweltbelastung.

Sollte der Winterdienst im gesamten Stadtgebiet einmal so auf Sole umgestellt sein, sieht Kämmerer Thomas Klöpf noch ganz andere Einsparpotenziale: Denn der städtische Bauhof sei sehr Winterdienst-orientiert. Für die wenigen Räumtage pro Jahre halte man viel Material und Personal vor. Das könnte man sich an dieser Stelle dann sparen. Der Mitarbeiter, der bislang für den Winterdienst in Weißensee zuständig gewesen ist, wird umgeschult zum Eismeister im Bundesstützpunkt.

