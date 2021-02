„Wir müssen in Lechbruck langfristig denken“

Befürworter des Hotelneubaus am Oberen Lechsee in Lechbruck sind ab Mittwoch mit einer Internetseite online. Dort sollen Argumente für den Neubau präsentiert werden

21.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Versammlungen sind in Coronazeiten unmöglich. Deshalb suchte die kürzlich gegründete Befürwortergruppe des Hotelneubaus am Oberen Lechsee in Lechbruck „Hotel? Ja, bitte!“ andere Wege, um ihre Argumente unters Volk zu bringen. Sie bündelt Informationen in Flyern und auf der Internetseite www.lechbruck-see.de. Abrufbar ist diese bereits. Allerdings findet man dort derzeit nicht viel mehr als eine Luftaufnahme, die dokumentieren soll, dass der Neubau mit 7500 Quadratmetern weniger Fläche versiegelt, als die bestehenden Bauten von Hallenbad und Tennishalle mit 7770 Quadratmetern.