Wird Füssen auch von Tagesgästen die Kurtaxe verlangen?

Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier ist für Füssen bei dieser Frage noch skeptisch. Doch finanziell wäre es bei 2,5 Millionen Besuchern jährlich lukrativ.

16.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Marktgemeinde Oberstaufen will in Zukunft auch die Tagesbesucher zur Kasse bitten: Sie sollen ebenfalls einen Kurbeitrag entrichten, um das millionenschwere Loch im Tourismus-Etat des Oberallgäuer Ortes zu stopfen. Klingt erst einmal vernünftig. Doch ist eine solche Idee mit vielen Fragen verbunden, sagt Füssens Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier. Er kann sich eine Kurtaxe für Tagesgäste in Füssen nur dann vorstellen, wenn eine hieb- und stichfeste Regelung für das ganze Allgäu oder besser für ganz Bayern gefunden ist.