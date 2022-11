Eine finanziell angeschlagene Stadt und Unternehmer, die ihr mit Expertise zur Seite stehen. Warum die Idee für einen Wirtschaftsbeirat in Füssen beerdigt wurde.

04.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ist ein Wirtschaftsbeirat – also ein Gremium bestehend aus Kommunalpolitikern und Vertretern der regionalen Wirtschaft – für die Stadt Füssen sinnvoll? Damit hat sich der Füssener Stadtrat beschäftigt. Während das Thema zuvor in einer Ausschusssitzung eigentlich öffentlich hätte behandelt werden sollen, rutschte die Diskussion nach Einwänden in den nicht-öffentlichen Teil. Dort haben die Räte einstimmig gegen einen Wirtschaftsbeirat votiert.

