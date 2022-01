Wo die Sternsinger-Päckchen im Füssener Land bereitliegen

Wie Mädchen und Buben aus dem Füssener Land auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen wollen. Spenden werden erbeten.

03.01.2022 | Stand: 17:45 Uhr

„Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit!“ So lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam, teilt der Seeger Pfarrer Wolfgang Schnabel mit.

In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Auch in der Pfarreiengemeinschaft Seeg sind die Sternsinger in diesem Jahr aufgrund der Pandemiesituation nicht wie gewohnt unterwegs. In den einzelnen Pfarreien werden Flyer und Spendentüten in die Haushalte verteilt, die Segensaufkleber für die Haustüren liegen in den Pfarrkirchen aus. Im Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Seeg gibt es Videos mit Grüßen der Sternsinger aus den einzelnen Pfarrgemeinden. Die Spendentüten für die Aktion Dreikönigssingen können bis Mitte Januar in den jeweiligen Gottesdiensten abgegeben werden sowie in den einzelnen Pfarrgemeinden in die aufgestellten Spendenboxen:

In Seeg im Briefkasten im Pfarrbüro und in verschiedenen Geschäften;

in Lengenwang im Briefkasten im Pfarrhaus, beim Edeka-Markt und der Bäckerei Kraus;

in Hopferau in „Schmied’s Lädele“, Metzgerei Eisele, Bäckerei Brunner und bei der Touristinformation;

in Zell-Eisenberg im Briefkasten des Pfarrbüros und bei der Bäckerei Feneberg in Weizern;

in Rückholz im Opferstock der Pfarrkirche und bei der Bäckerei Lipp sowie im Käseladen MVO.

Außerdem ist auch eine Überweisung der Sternsingerspende an die jeweiligen Kirchenstiftungen möglich. Die Bankverbindungen finden sich im Informationsflyer sowie bei den Videos in Youtube und auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Seeg im Gottesdienstanzeiger. Pfarrer Schnabel dankt allen herzlich, die auch in diesem Jahr die Sternsingeraktion unterstützen und vor Ort mithelfen.

Nesselwang Auch in Nesselwang ist es aufgrund der Corona-Lage nicht möglich, die Sternsinger-Aktion in herkömmlicher Weise zu organisieren. Wie die Pfarrei mitteilt, werden die Sternsinger am Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas am Donnerstag, 6. Januar, ab 9.45 Uhr teilnehmen und ihren Segenswunsch sprechen.

Ab diesem Tag liegen in der Pfarrkirche auch die gesegneten Sternsinger-Päckchen mit Segensaufkleber, Kohle, Weihrauch und Kreide zur Abholung bereit. Spenden für Kinder in Not können in einem Umschlag zum Gottesdienst mitgebracht, in den Pfarrbüro-Briefkasten eingeworfen, überwiesen oder online übermittelt werden.

Lesen Sie auch

Sternsinger: In Memmingen kommt der Segen aus dem Briefkasten Heilige Drei Könige

Infos und Spendemöglichkeit unter

www.sternsinger.de