Wo ein Gockel Gastfreundschaft verspricht

Zwei Bauernhöfe im Füssener Land haben die begehrte Auszeichnung erhalten. Auf was sich Urlauber bei diesen beiden Betrieben freuen können.

Über die Auszeichnung Goldener Gockel haben sich heuer zwei Gastgeber von Urlaub auf dem Bauernhof im Füssener Land freuen können - als einzige im Ostallgäu (siehe: "Goldener Gockel 2022: Urlaub auf dem Bauernhof - 11 Höfe im Allgäu ausgezeichnet"). Wer diesen Gockel einmal bekommen hat, der steht für Gastfreundlichkeit, Offenheit, Herzlichkeit und eine ganz besondere Wohlfühl-Atmosphäre. In Roßhaupten wurde der Ferienhof-Greis ausgezeichnet, der mit seiner genialen Lage außerhalb des Dorfes für Kinder schon deshalb schön ist, weil bis auf hundert Meter kaum ein Auto kommt, also keine Gefahr für sie. Auch kann der Gast die Seele baumeln lassen, wenn er auf dem eigenen Kinderspielplatz auf das Bergpanorama der Allgäuer Berge blickt. Und in Rieden erneut der Stögerhof, ein Bioland-Hof oberhalb des Dorfes mit unwiderstehlichem Blick auf die Berge Tegelberg und Säuling sowie auf den Forggensee. Auch hier herrscht absolute Stille, liegt er doch verkehrssicher weit weg vom Verkehr, wie auch der Ferienhof Greis, der mit seinem riesigen Stall inmitten des Roßhauptener Außenbereichs liegt.

Aktiv am Leben auf den Höfen teilnehmen

Der Goldene Gockel wird vom Landesverband Urlaub auf dem Bauernhof jährlich vergeben, aber ein Hof kann nur alle drei Jahre einen solchen Gockel bekommen. Grundlage sind die Bewertungen der Gäste insbesondere für die Gastfreundlichkeit, Offenheit, Herzlichkeit und die Atmosphäre bei den Gastgebern. Damit teilen sie mit, dass „ihr Hof“ der gastfreundlichste in Bayern sei. Vor allem aber sind die Gäste bei den beiden Höfen deshalb so begeistert in ihren Bewertungen, weil sie und ihre Kinder am Leben auf den beiden Höfen aktiv teilnehmen können.

Bereits zum zweiten Mal geehrt

Auf beiden Höfen liegt der Lebenserwerb in der Landwirtschaft. Auf dem Stögerhof ist man gerade dabei einen Generationswechsel vorzunehmen, der auf dem Ferienhof-Greis bereits stattgefunden hat. Vater Konrad und Sohn Julian teilen sich die Arbeit auf dem Stöger-Hof. Rund um das Anwesen sind saftige Wiesen, auf denen die Kühe und Kälber in aller Ruhe gemeinsam grasen. Mutter Nicola kümmert sich insbesondere um die Ferienwohnungen, die „gar nicht sauber genug sein können“. Der Stögerhof hat heuer bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung Goldener Gockel nach 2019 erhalten.

Warum ein Manager frühmorgens in den Stall will

Beide Höfe zeichnet aus, dass die Gäste(kinder) nicht nur im Stall mithelfen und dabei viel über die Landwirtschaft erleben und erfahren dürfen. Bemerkenswert ist hier, dass so mancher Stammgast, der wie auf dem Stögerhof im normalen Leben Manager ist, es sich nicht nehmen lässt, morgens schon den Futtertisch im Stall herzurichten: „Das ist Urlaub pur.“ Beide Höfe haben neben Rindern auch andere Tiere, wie Hühner, Katzen und viele mehr, um die sic h die Ferienkinder kümmern dürfen. Die Philosophie auf dem Stögerhof lautet: „Artgerechte Tierhaltung und ein respektvoller Umgang mit allen Tieren, Pflanzen, unserem Boden und natürlich auch mit jedem liebenswerten Menschen.“

Ähnlich geht es den großen und kleinen Gästen auf dem Ferienhof Greis. Der große neue Aussiedlerhof in U-Form liegt fast versteckt im Außenbereich von Roßhaupten. Im Stall stehen gut 150 Rinder mit fast gleicher Anzahl an Nachwuchs. Florian Greis, der junge zweifache Familienvater, baut derzeit eine Biogasanlage, mit der der gesamte Hof versorgt werden soll. Zwar ist der Greis-Hof noch nicht komplett bio, aber die jüngste Zertifizierung liegt mit der Klasse 3, das ist schon nah dran.

Zeit zum Spielen mit den Kindern

Beim Gästewechsel in den vier Ferienwohnungen in Roßhaupten helfen die Kinder – Emma und Linus (3) – kräftig mit, die Räume für die nächsten Gäste herzurichten. Obwohl Linus lieber mit Opa Hans im Gelände rund um den Hof zugange ist. Emma, die Fünfjährige hilft da schon mehr mit Oma Josi und Mama Anna in den vier Ferienwohnungen. Trotzdem bleibt noch genug Zeit zum Spielen, auch mit den Kindern der Feriengäste. Und dabei bringen sie den kleinen Gästen bei, wie alles funktioniert, insbesondere bei den Kühen und Kälbern. Immer wachsam dabei ist Hofhund Vreni.