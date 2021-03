Wo in Füssen Wohnungen für Familien entstehen sollen

Die Stadt Füssen plant einen Neubau unterhalb des Franziskanerklosters. Sieger eines Wettbewerbs ist ermittelt. Wie es mit Vorhaben in Zukunft weitergehen soll.

01.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Unterhalb des Franziskanerklosters will die Stadt Füssen eine kleine Wohnanlage errichten. Dazu war ein Wettbewerb für Architekten ausgeschrieben worden, vor kurzem kürte eine Jury die Preisträger. In der Anlage sollen acht bis neun Familienwohnungen entstehen, sagte Hauptamtsleiter Peter Hartl im Füssener Stadtrat zum Projekt. Und die Wohnungen mit Größen zwischen 90 und 120 Quadratmeter sollen vor allem eins sein: nämlich bezahlbar.

Stadt Füssen hat das Grundstück im November 2019 gekauft

Im November 2019 hatte die Stadt das Grundstück nahe der Floßergasse gekauft, um eine Wohnanlage für bezahlbares Wohnen zu errichten. Die behutsame Nachverdichtung im Altstadtbereich verfolgt das Ziel eines sparsamen Umgangs mit Flächenressourcen im Sinne des Leitbilds „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Um Ideen für die Bebauung zu erhalten, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, dessen Gewinner nun feststehen.

Am meisten überzeugte die Jury der Entwurf des Münchner Studios Rauch, das dafür ein Preisgeld von 9000 Euro erhielt. Den zweiten Platz teilen sich die Büros „Stadtmüller Burkhardt Graf Architekten“ aus Kaufbeuren und „Adrianowytsch Architekten BDA“ aus Augsburg, die jeweils ein Preisgeld in Höhe von 4500 Euro erhielten. Die Arbeiten der drei Büros sollen ab der kommenden Woche auf der Füssener Homepage zu sehen sein, kündigte Hartl im Stadtrat an.

Verhandlungen beginnen

Nun beginnen die Verhandlungen mit den drei Preisträgern über konkrete Planungen für die Wohnanlage und die Freianlagen. Wohl Ende April werde man festlegen können, wer den Planungsauftrag bekommt, sagte Hartl.

