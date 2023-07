Wo in Füssen neuer Wohnraum geplant ist

In Füssen soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen - die Stadt begrüßt das Projekt. Eine Hürde muss der Bauherr noch nehmen, bevor die Bagger anrollen können.

10.07.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Wohnraum ist heiß begehrt in Füssen. Umso mehr begrüßen die Kommunalpolitiker Bauvorhaben wie ein Mehrfamilienhaus an der Froschenseestraße. Dort sollen sechs Miet- oder Eigentumswohnungen und ausdrücklich keine Zweit- oder Ferienwohnungen entstehen, wie der Bauherr mitteilte. Allerdings muss für dieses Projekt noch ein Problem gelöst werden, stellte der Bauausschuss fest.

Früher Pizzeria, später Flüchtlingsunterkunft in Füssen

Im Altbau war früher eine Pizzeria und später eine Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Er soll jetzt einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus weichen, hieß es in der Bauvoranfrage. Dagegen hatten die Kommunalpolitiker nichts. Doch gibt ein Problem mit den Besucherstellplätzen. Sie sind nicht entsprechend der städtischen Satzung angeordnet, zudem befinden sie sich nahe der Kurve der Straße, hatte die Verwaltung moniert. Sie schlug vor: „Um eine satzungskonforme Lösung zu erreichen, müsste das Gebäude kleiner oder anders geplant werden.“

Bauausschuss Füssen sagt Ja zu Mehrfamilienhaus

Der Bauausschuss erteilte ohne große Debatte dem Mehrfamilienhaus das kommunale Einvernehmen. Allerdings verlangten auch die Kommunalpolitiker, dass die Besucherstellplätze so angeordnet werden müssen, dass sie dem städtischen Regelwerk entsprechen.

Ebenfalls Wohnraum – allerdings nur für Beschäftigte einer bestimmten Branche – soll in der Jesuitergasse entstehen. Dort ist geplant, eine Gewerbefläche im Erdgeschoss in eine Wohnfläche umzuwandeln. Denn der Bauherr teilte mit, er habe Anfragen von Gastronomen erhalten, die dringend Personalunterkünfte benötigen. Ohne Debatte sprach sich der Bauausschuss für dieses Projekt aus. Hierzu muss aber noch ein Stellplatz für 1000 Euro abgelöst werden.

Dachgeschoss laut Landratsamt Ostallgäu zu massiv

In Eschach soll bei einem Haus der Dachstuhl erneuert und angehoben werden, um dort eine zusätzliche Wohneinheit unterzubringen. Das Dachgeschoss wirkt jedoch aus Sicht des Landratsamtes wie ein Vollgeschoss – das sei zu massiv und müsse reduziert werden. Der Bausauschuss aber erteilte bei drei Gegenstimmen sein Einvernehmen. So wird der Bauwerber in Abstimmung mit der Kreisbehörde nach einer Lösung suchen müssen.

