Wo kleine Ritterherzen in Pfronten höher schlagen

Der Spielplatz in Pfronten-Ried ist saniert und um einige neue Spielgeräte ergänzt worden. Besucher können ins Ritterleben eintauchen – oder einfach Spaß haben.

05.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Er gehört zu den bei Einheimischen wie Urlaubsgästen gleichermaßen beliebtesten der zwölf Pfrontener Themenspielplätze und wurde durch eine Sanierung und Ergänzungen jetzt noch attraktiver: der Ritterspielplatz am Wiesenweg in Ried. Mit neuen Spielgeräten wurden die Themen Burgenbau, Transport, Holzkohlegewinnung, Spielen und Bewachung ergänzt. Wie bereits bei der ursprünglichen Anlage des Themenspielplatzes sorgte der Eisenberger Burgenforscher Dr. Joachim Zeune dafür, dass alles authentisch und wissenschaftlich korrekt eingerichtet wird. So wurde bereits der Wohnturm, markantes Wahrzeichen des Spielplatzes, mit authentischen Materialien und Bauweisen als verkleinerte Version eines in der Region im 13. und 14. Jahrhundert üblichen Burgentyps errichtet, inklusive Hängebrücke und Burggraben. Unter anderem wurde jetzt das Dach des Turms neu eingedeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.