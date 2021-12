Wo sich in Füssen nicht mehr als zehn Personen treffen dürfen

Landratsamt Ostallgäu hat aus Gründen des Infektionsschutzes ein Ansammlungsverbot für bestimmte Plätze verhängt.

30.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Aus Gründen des Infektionsschutzes verbietet das Landratsamt Ostallgäu zum Jahreswechsel auf mehreren Plätzen Ansammlungen von mehr als zehn Personen. Das gilt vor allem für Plätze in Füssen.

Zwischen 31. Dezember, 15 Uhr, und 1. Januar, 9 Uhr, ist es auf bestimmten öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen und in ihrem weiteren Umfeld untersagt, dass sich mehr als zehn Personen treffen. Über zehn Personen hinausgehende Menschenansammlungen haben sich in diesem Bereich unverzüglich zu zerstreuen, teilt die Kreisbehörde mit.

Als öffentliche publikumsträchtige Plätze hat das Landratsamt die folgenden Bereiche bestimmt: In Füssen sind das der Kaiser-Maximilian-Platz, der Stadtbrunnen, der Volksfestplatz, die Morisse, die Herzogstraße nähe Rewe und der Venetianerwinkel. Außerdem gilt das Verbot von Ansammlungen im Ostallgäu auch im Markt Irsee mit dem Freizeitgelände Oggenrieder Weiher, Meinrad-Spieß-Platz und Sportgelände sowie in der Gemeinde Pforzen für den Kreuzungsbereich des Kirchplatzes und in der Gemeinde Rieden beim Sportgelände. Zudem ist in diesen Bereichen das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände untersagt.