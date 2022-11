Warum keine günstigen Wohnungen in Füssen entstehen

Das Siedlungswerk Füssen möchte eigentlich bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach. Wie es klappen könnte.

16.11.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Das Siedlungswerk Füssen steht wirtschaftlich hervorragend da und will weiter bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch hier hakt es: „Wir wollen bauen, aber es gibt es keine Grundstücke für uns“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Martin Haf bei der Generalversammlung im Haus der Gebirgsjäger. Man habe bei den Kommunen in der Region nachgefragt, doch bekomme man keine Fläche. Der Haken bei der Sache: Das Siedlungswerk kann die aktuellen, eher als astronomisch einzustufenden Grundstückspreise nicht bezahlen, wenn es bezahlbaren Wohnraum schaffen will. Es suche vielmehr „wirtschaftlich adäquate Angebote“, sagte Vorstand Gerhard Dittrich. Doch die gibt’s nicht.

