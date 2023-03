Wohnraum für Füssener in Füssen geplant

46 Eigentums- und Mietwohnungen sollen an der Kemptener Straße in Füssen entstehen. Kommunalpolitiker begrüßen das, verlangen dafür aber einen Bebauungsplan.

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Eine Füssener Familie plant einen Gebäudekomplex, in dem nicht nur Eigentums-, sondern auch Mietwohnungen für Einheimische entstehen sollen. Dazu kommt: „Eine Zweitwohnungs- oder Ferienwohnungsvermietung wird unter keinen Umständen verfolgt, da notwendiger Wohnraum geschaffen werden soll“, heißt es in der Baubeschreibung. Auch, wenn das Projekt auf sehr viel Zustimmung im Füssener Bauausschuss stieß, wird es noch einige Zeit bis zur Realisierung dauern: Denn aus Sicht der Kommunalpolitiker ist ein Bebauungsplan erforderlich. Und so ein Verfahren kann sich hinziehen.

Wohnungen in unterschiedlicher Größe in Füssen geplant

46 Wohnungen auf dem Grundstück an der Kemptener Straße entstehen, das gegenüber dem Morisse-Parkplatz liegt und sich bis zur Kirchstraße erstreckt. Das Besondere dabei: „Die Bauherrinnen wollen Wohnraum für Einheimische schaffen“, betonte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU). Die Wohnungen werden in unterschiedlichen Größen geplant, denn das Angebot soll sich an unterschiedliche Altersgruppen und Familiengrößen, aber auch an Singles richten. Das viergeschossige Gebäude gruppiert sich um einen Innenhof, in dem ein Kinderspielplatz und Gartenflächen vorgesehen sind.

Passt ein viergeschoßiger Bau in die Kemptener Straße in Füssen?

Aber: Ist ein viergeschossiger Neubau an dieser Stelle passend? Ja, meinte Bauamtsleiter Armin Angeringer, der auf andere Gebäude mit dieser Größe in einem weiteren Umfeld verwies. Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen) verwies darauf, dass die anderen viergeschossigen Gebäude ab nicht so von der Kemptener Strauße aus zu sehen seien, auf der man auf die Altstadt und das Hohe Schloss zufahre. Und Dr. Christoph Böhm (CSU) attestierte dem Bauamtsleiter eine gewisse „Bauausschuss-Poetik“, um Projekte schönzureden, damit sie ohne Bebauungsplan ermöglicht werden. Das wolle man gar nicht, sagt Bürgermeister Eichstetter. Er plädierte wie Bauamtsleiter Angeringer für einen Bebauungsplan. Zudem wollen sie erreichen, dass die oberste Geschossebene etwas umgeplant wird, um die Massivität des Neubaus zu reduzieren.

Grundstück in Füssen war bisher kein Schmuckstück

Grundsätzlich begrüßten die Kommunalpolitiker aber die Planung auf einem Grundstück, das Jürgen Doser (Freie Wähler) so beschrieb: „Ein ’Schmuckstück ist es nicht.“ Umso mehr freue es ihn, dass ein einheimischer Investor hier Wohnraum für Füssener Familien errichten wolle. Auch sei das Parkplatz-Konzept gut, so Doser: Die Tiefgarage mit 60 Stellplätzen (davon einige für Besucher) soll von der Kemptener Straße aus erreichbar sein. Raus aus der Tiefgarage geht’s dann über die Kirchstraße.

Im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens werde man auch einen städtebaulichen Vertrag abschließen, versicherte Bürgermeister Eichstetter: Darin sollen einige Punkte geklärt werden, nach denen sich bereits Ilona Deckwerth (SPD) erkundigt hatte: etwa der Anteil der Mietwohnungen, bezahlbare Preise, die Vergabe an einheimische Bewerber oder die Erstattung gemäß den noch festzulegenden Grundsätzen zur sozialgerechten Bodennutzung. Für diese Vorgehensweise sprach sich der Bauausschuss ohne weitere Debatte aus.

