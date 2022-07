Wohnraum gesucht - Die Anfragen stapeln sich in der Stadt Füssen

In der Stadtverwaltung Füssen stapeln sich die Anfragen für Neubauten - trotz derzeitiger hoher Baukosten. Dabei sind die Baugebiete noch nicht auf dem Markt.

14.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Trotz explodierender Baukosten und steigender Zinsen: Die Nachfrage nach Bauplätzen in Füssen, überhaupt nach Wohnraum für Einheimische, ist gigantisch. Das zeigen die Anfragen, die sich bei der Stadt Füssen stapeln, sobald mit ersten Planungen für ein neues Baugebiet begonnen wird.

Neues Baugebiet in Füssen: Weidach Nordost II

Ein Beispiel ist das Gebiet Weidach Nordost II. Auf der bislang freien Fläche beim Hotel Sommer sollen bis zu 122 Wohnungen in entstehen. 190 Anfragen liegen vor, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Sehr viele beziehen sich auf Grundstücke der Einfamilienhäuser – doch hier verfügt die Stadt nur über 15. „Es gibt aber auch ein paar Personen, die würden alles nehmen, Hauptsache irgendeinen Wohnraum“, sagt der Rathaus-Chef. Eines trifft aber auf alle 190 Anfragen zu: „Dies sind alles Bewerber aus Füssen oder teilweise Füssener, die ein paar Jahre weg waren und wieder herziehen möchten, jedoch alle mit Füssener Bezug.“ Auch in Weißensee-Pitzfeld übersteigt die Nachfrage das Angebot: Dort will die Stadt 25 Bauplätze schaffen, 90 Anfragen liegen bereits vor. Lediglich zwölf Anfragen beziehen sich übrigens auf beide Baugebiete.

Wie stark die Nachfrage ist, zeigt auch der Umstand, dass beide Baugebiete noch gar nicht auf dem Markt sind: „Wir versuchen, dass wir im Sommer 2023 in die Vermarktung gehen können.“ Die Nachfrage belegt für den Bürgermeister, wie wichtig es ist, Grundstücke im Innenstadtgebiet zu entwickeln und Wohnraum für Einheimische zu schaffen. (hs)