Bauunternehmer aus Füssen: Sind wir die letzte Generation mit Eigenheim?

Bauunternehmer Scheibel wünscht sich bessere Förderprogramme. Durch die Energiekrise, den Materialmangel und die Inflation werden Bauprojekte immer teurer. Warum Häuser aus dem 3D-Drucker für ihn keine Lösung sind.

10.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wohnraum ist knapp, die Preise für Häuslebauer sind hoch und auch die Mieten klettern nach oben. Eine Umfrage in den Kommunen im südlichen Landkreis ergibt: Es werden Projekte angestoßen, dennoch verfügen die Kommunen nur eingeschränkt über Grundstücke, teilweise gibt es Wartelisten in den Rathäusern und in Zukunft spielt barrierefreier Wohnraum eine wichtige Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.