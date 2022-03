Bezahlbarer Wohnraum in Füssen: Erbbaurecht als Chance?

Welche Vor- und Nachteile sich aus dem Erbbaurecht ergeben, weiß der Haus- und Grundbesitzerverein Füssen. Es wird in Füssen bereits angewendet.

12.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das System klingt simpel: Jemand baut eine Immobilie auf einem Grundstück, das ihm nicht gehört. Das Grundstück selbst wird also nicht erworben, der Immobilienbesitzer erhält viel mehr ein zeitlich begrenztes Baurecht. „Das heißt, das eigene Haus steht auf einem fremden Boden. Grundstück und Gebäude werden somit voneinander getrennt“, teilt Annegret Viebig-Sandler, Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins Füssen, mit. Der Vorteil: Derjenige, der eine Immobilie bauen will, muss kein Grundstück erwerben – er spart also Geld. Liegen in diesem System also Chancen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Denn laut Immobilienmaklerinnen aus Füssen, ist weiterhin mit steigenden Preisen zu rechnen.