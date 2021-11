Wohnraumknappheit: Was in Füssen jetzt wo gebaut wird

Der Mangel an bezahlbaren Immobilien ist in Füssen weiterhin groß. In unserem Überblick erfahren Sie, welche Bau-Projekte derzeit verwirklicht werden.

Während viele Branchen unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden haben, scheint die Krise zumindest im hiesigen Baugewerbe noch nicht angekommen zu sein. Denn an vielen Stellen in der Stadt ragen derzeit Baukräne und Gerüste in die Höhe. Aber was entsteht dort? Diese Zusammenstellung liefert eine Übersicht über größere Projekte in Füssen. Die Bandbreite reicht dabei von kommunalen Vorhaben wie etwa der Kita im Weidach, mit deren Bau nun endlich begonnen wurde, über private Investitionen wie der Tennishalle bis hin zu Baustellen, an denen noch nicht viel zu sehen ist (zum Beispiel ehemaliges Kurheim Schweiger).