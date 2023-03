Wohnungen in Sicht: Umbau der Pfrontener VR Bank rückt näher

Der Gemeinderat verabschiedet den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Gegenstimmen kommen von CSU und Aktiv für Pfronten. Auch wegen eines ganz konkreten Punkts.

04.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Während in Pfronten im neuen Feneberg-Markt dahinter bereits der Innenausbau läuft, rückt der große Umbau der Geschäftsstelle der VR Bank Augsburg-Ostallgäu davor zumindest näher. Mit zehn gegen sechs Stimmen verabschiedete der Gemeinderat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Bankgebäude, in dem unter anderem 14 Wohnungen geschaffen werden sollen. Gegenstimmen kamen aus den Reihen von CSU und Aktiv für Pfronten. Neben dem gesamten Verlauf des Verfahrens für die beiden Bauprojekte der VR Bank, bei dem ihrer Meinung nach die Interessen der Gemeinde zu wenig berücksichtigt wurde, störten sich ihre Gemeinderatsmitglieder nun auch daran, dass der Bank keine weiteren Einrichtungen zur Versickerung von Oberflächenwasser auferlegt wurden: „Eine Versickerung wäre beispielsweise auf der Grünfläche zwischen Bank und alter Post möglich“, betonte Peter Scholz (CSU). „Rigolen wären möglich“, meinte mit Josef Steiner auch ein Vertreter der Pfrontner Liste. Solche Anlagen würden mittlerweile auch in der Landwirtschaft bei allen Bauvorhaben verlangt.

IHK befürwortet die Planung

Seitens des Träger öffentlicher Belange hatte es keine gravierenden Einwände mehr gegeben, fasste Jane Reinermann vom Planungsbüro Sieber aus Lindau das Ergebnis der Beteiligung zusammen. Bürgeranregungen seien bei der öffentlichen Auslegung keine vorgebracht worden. Zu den kleineren Änderungen gehört, dass der größte Teil der Parkplätze zwischen Bank und Feneberg-Markt in den Nachtstunden gesperrt werden muss: Die Untere Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt hatte das verlangt, um den Lärmschutz für die künftigen Wohnungen im Bankgebäude zu gewährleisten. Sie reagierte damit darauf, dass die Baugrenze geringfügig verschoben worden sei. Die Industrie- und Handelskammer begrüßte den geplanten Umbau des Bankgebäudes unterdessen ausdrücklich. Damit werde zusätzlicher Wohnraum in zentraler Lage geschaffen, und die Multifunktionalität des Ortskerns gefördert.

Bankgeschäft derzeit ausgelagert

Neben den künftigen Bewohnern der neu entstehenden Wohnungen im Bankgebäude dürfte auch für die Kunden der VR Bank eine gute Nachricht sein, dass die Planung vorankommt. Die Bankgeschäfte sind derzeit nämlich provisorisch in einen Container und die ehemalige Post ausgelagert. Deren Erhalt verbucht Bürgermeister Alfons Haf ebenso als einen Erfolg der Gemeinde wie die Tiefgarage, die nach anfänglichem Widerstand der Bauherren nun doch unter dem neuen Feneberg-Markt errichtet wurde.