Workshop zum ehemaligen Hanfwerke-Areal in Füssen: Was soll entstehen?

Das Interesse am Bürgerworkshop in Füssen ist gering. Wer aber kommt, hat viele Ideen für das historische Industriegelände. Alte Hallen sollen saniert werden.

01.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es dürfte das größte Stadtentwicklungsprojekt in Füssen in den kommenden Jahren werden: Wie berichtet, soll das Hanfwerke-Areal für 100 bis 120 Millionen Euro in ein modernes, urbanes Quartier umgewandelt werden. Ein neues Stadtviertel entstünde so rund um die historischen Industriegebäude am Lech. Am Donnerstagabend war ein Bürgerworkshop angesetzt, um zu erfahren, was sich die Füssenerinnen und Füssener für das Areal vorstellen könnten. Das öffentliche Interesse lag nahe Null. Immerhin: Es gab eine Reihe von Vorschlägen, die in einem weiteren Verfahrensschritt auch dem Stadtrat vorgestellt werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.