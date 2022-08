Wunderbare Klänge und Bilder zum Festival-Auftakt in Vils

Mit einem auswendig und virtuos gespielten Programm rund um Bach sowie Fotos von Tautropfen eröffnet Julius Berger das VilsArt Klassik Festival.

23.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zur Eröffnung des VilsArt Klassik Festivals in der Kirche St. Anna in Vils hat Julius Berger ein beeindruckendes Programm für Violoncello solo mit Meisterwerken für sein Instrument präsentiert. Dem Künstler gelang es in gewohnter Perfektion, vollkonzentriert seinem Cello wunderbare Klänge zu entlocken. Dies ist umso bemerkenswerter, weil er alles auswendig spielte. Er präsentierte das Programm als Einheit, weshalb man in der besonderen Stimmung der Barockkirche auf Zwischenapplaus verzichtete. Erst am Ende erklang lang andauernder Applaus. Auch mit Fotos bereichert er das Programm in diesem Jahr: "Tau und Tao" lautet der Titel seiner Ausstellung in der alten Hammerschmiede.

Grenzerfahrungen

Zu Beginn seines Konzerts in St. Anna führte Berger in die Stücke und deren Zusammenstellung ein. Ausgangspunkt war für ihn eine Skitour im Frühjahr, die ihn an die Grenze zwischen Schnee und bereits aufblühenden Blumen führte. Diese Grenzerfahrung wollte der Cellist in Musik umsetzen. Bachs Solosuiten für Violoncello sind einzigartig in der Musikgeschichte, denen 150 Jahre keine weitere Komposition dieser Gattung folgte. Bewusst wählte Berger als Gegenpol drei Stücke aus dem frühen 20. Jahrhundert, die Bach zum Vorbild nahmen.

Den Anfang machte „Präludium und Fuge“ des wenig gespielten Komponisten Adolf Busch von 1922. Berger konnte das Originalmanuskript in Basel einsehen und führte dieses Werk erstmals in Österreich auf. Energiegeladen beginnt das tonintensive Präludium und setzt hohe Ansprüche an den Musiker. Eine Meisterleistung ist die Fuge: Der Cellist spielt mehrere Stimmen mit einem Instrument.

Als Hauptwerk des Abends folgte Bachs erste Solosuite BWV 1007. Das Präludium ist ein Hörgenuss, quasi eine Fantasie über einen Dreiklang. Es folgen barocke Tanzsätze: eine Allemande mit beeindruckendem Melodiebogen, eine temperamentvolle Courante, eine von Akkorden und Doppelgriffen geprägte Sarabande, ein elegantes Menuett und eine virtuose Gigue.

Bach-Coral trifft Reger-Suite

Max Reger sagte einmal: „Alle meine Werke durchdringt ein Choral“. Deshalb stellte Berger vor dessen zweite Solosuite den Choral „Herrlich tut mich verlangen“ BWV 727. Tatsächlich zeigten sich ähnliche Motive. Doch führt Regers Werk in andere Klangwelten, die Hoffnung und Verzweiflung zu Beginn des Kriegs 1914 spiegeln. Das Präludium stellt durch viele Doppelgriffe höchste Ansprüche, in den weiteren Tanzsätzen hielt sich Reger nicht streng ans barocke Vorbild. Die Gavotte beginnt fanfarenartig. Überzeugend interpretierte Berger die reizenden Pizzicatopassagen im Trio. Das Largo ist quasi eine Arie mit rezitativischen Passagen. Die Gigue hat ein galoppierendes Motiv und ist von vielen Akzenten geprägt.

Ein beeindruckendes Konzert bietet Julius Berger in der Kirche St. Anna in Vils Bild: Klaus Wankmiller

Die geheime Hymne der Katalanen

Lesen Sie auch

„Situation ist besonders drastisch“ Wassermangel: Gäste in Alpenvereins-Hütten sollen aufs Duschen verzichten

Mit dem katalanischen Weihnachtslied „El Cant dels Ocells“ (Der Gesang der Vögel) von Pablo Casals klang der Abend aus. Es erzählt von Vögeln, die fürs Christkind singen. Es ist eine geheime Hymne aller Katalanen und verklingt mit hohen Flageoletttönen.

Fotos in spiritueller Sprache

Im Kohleschuppen neben der alten Hammerschmiede bei der Kirche St. Anna zeigt Julius Berger unter dem Titel „Tau und Tao“ unterdessen Schwarz-Weiß-Fotografien in einer ganz eigenen spirituellen Sprache. Berger wählte geheimnisvolle kalligrafische Motive der Grashalme am Schwanseepark in Kombination mit morgendlichen Tautropfen. Diese setzt er in Verbindung zu Weisheiten des alten Asiens. Der Künstler stellte sich bei seinen Arbeiten die Frage: „Was ist die beste Zeit zu leben?“ Für ihn ist es die Zeit, die man nicht als Zeit spürt. „Das sind Begegnungen mit Menschen oder der Natur, wo die Gedanken sich auf Themen beschränken, die im Leben wichtig sind“, erklärt er. Zeit braucht man, um die Motive zu finden und im Bild festzuhalten. Hier macht man sich Gedanken über das Leben und die Unendlichkeit.

Tau als Verbindung zum Himmel

Bereits als Kind war das Adventslied „Tauet Himmel, den Gerechten“ für ihn richtungsweisend. „Tau ist für mich Lebensspender, aber auch die Verbindung zum Himmel“, folgert der Fotograf: „In den Tautropfen kann man den gesamten Kosmos spüren. Die Menschen sind Teil der Unendlichkeit.“ Für Berger sind die Bilder nicht nur Fotos, sondern spirituelles Erleben. Tao ist das chinesische Wort für Weg. Der Lebensweg des Menschen weist in die Unendlichkeit, die man beim Betrachten eines Tautropfens auf einem Gras spüren kann. So wies Berger auf ein Zitat der Apokalypse hin, das seine Intention zusammenfasst: „Von hier an wird keine Zeit mehr sein.“

Die Fotografien können bis 28. August täglich von 16 bis 18 Uhr im Kohleschuppen bei der Hammerschmiede in Vils besichtigt werden. Für Reinhold Schrettl, dem Obmannstellvertreter des Kulturvereins VilsArt, ist dies eine einzigartige Gelegenheit, den Cellisten Berger von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Mehr über den Verein VilsArt erfahren sie hier.