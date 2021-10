Wunderbare Lebensphilosophie in Füssen anbieten

Was sich die Vorsitzende des Knippvereins für Füssen wünscht. Lob für die Umsetzung des Kneipp-Naturparks am Mittersee.

31.10.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Das Gefühl, „hier ist Kneipp“, soll sich nach den Vorstellungen von Carola Schweiger noch mehr in Füssen entwickeln. Schließlich hat der katholische Pfarrer und Gesundheitslehrer Sebastian Kneipp laut der Vorsitzenden des Kneippvereins Füssen „eine wunderbare Lebensphilosophie für uns“ hinterlassen. Allerdings: Mehrere Veranstaltungen, um diese Philosophie zu vermitteln, konnten coronabedingt nicht stattfinden.

Finanzielle Lage ist gut

Positiv ist hingegen die finanzielle Lage des Vereins, über die Schweiger die rund 30 Besuchern der Jahresversammlung der Kneippianer im Hotel Hirsch informierte. Das Gesamtvermögen des Vereins hat sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1500 Euro erhöht, der Kontostand weist damit derzeit knapp 12 200 Euro auf.

Mehrere Veranstaltungen abgesagt

In ihrem Rückblick verwies die Vorsitzende darauf, dass zahlreiche Veranstaltungen in der Pandemie abgesagt werden mussten. In diesem Jahr, da man den 200. Geburtstag Kneipps feiert, seien aber wieder deutlich Aktivitäten über die Bühne gegangen. Auch beim Vorhaben, einen Kneipp-Naturpark am Mittersee einzurichten, sei in puncto Umsetzung speziell 2020 viel getan worden, lobte Schweiger insbesondere den bei der Versammlung anwesenden Füssener Tourismuschef Stefan Fredlmeier.

Mit Blick auf die Zukunft brachte sie ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der Verein heuer wieder eine Weihnachtsfeier auf die Beine stellen könne, bevor Ehrungen zahlreicher Vereinsmitglieder den feierlichen Höhepunkt des Abends darstellten. Anschließend lauschten die Anwesenden dem Vortrag des Gesundheitstrainers Peter Geisler übers „Barfuß gehen“.