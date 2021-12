Wunsch einer AZ-Leserin: Mehr Hoffnung und Mut in der Zeitung

Zu viele schlechte Nachrichten geistern durch die Presse, findet eine Füssenerin. Sie plädiert für mehr Positives.

„Only bad news are good news“ lautet ein amerikanischer Slogan, nachdem sich schlechte Nachrichten in den Medien besser verkaufen als gute. Das liegt auch daran, dass Negatives meist länger in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Auch unsere Zeitung ist vor schlechten Nachrichten nicht gefeit, gerade während der Corona-Zeit überwiegen sie leider oft. Lesen, hören, sehen wollen sie viele dennoch nicht die ganze Zeit – besonders jetzt um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, zudem doch gute Wünsche üblich sind.

„Manchmal will ich die Zeitung gar nicht mehr lesen“, sagt etwa Ottilie Ledermann. „Wenn ich beispielsweise schon vor dem Frühstück lesen muss, dass ein Ehemann seiner Frau beide Arme abschneidet, da reicht es mir wirklich. Warum werden solche bestialischen Einzeltaten so medienwirksam und detailreich ausgeschmückt? Was machen solche Berichte mit uns?“, fragt sie.

Die Füssenerin würde sich von der Presse im Allgemeinen wünschen, mehr über Ereignisse zu berichten, die Hoffnung und Mut machen. Dabei liegt es ihr und ihrem Mann Dieter fern, schlimme Ereignisse zu ignorieren, oder in ein „früher war alles besser“ zu verfallen. Hiobsbotschaften gab es bereits in biblischer Vorzeit. (Lesen Sie auch: Glasfaserkabel für 600 Adressen in Füssen)

Negative Dynamik gibt es überall zu sehen

Nicht nur bei der Zeitung erlebt Ledermann diese negative Dynamik immer öfter. Rund um die Uhr werde man durch die digitale Vernetzung mit beängstigenden Nachrichten geradezu bombardiert, die Menschen stressen und mit schlechten Gefühlen zurücklassen. Auch Corona bedingt werden viele wichtige Themen an den Rand gedrängt.

Wissenschaftliche Studien belegen: Schlechte Nachrichten haben Einfluss auf die Psyche. Die Art und Weise, wie Nachrichten präsentiert werden, beeinflussen unsere Gedanken und unser Handeln. Schlechte Gefühle drückten aufs Gemüt und viele hätten weniger Motivation, sich für etwas Gutes zu engagieren. Durch verändertes Aufmerksamkeits- oder Leseverhalten der Konsumenten hat sich in der Vergangenheit ein Trend herauskristallisiert.

Bereits mit einer knackigen Überschrift soll der Leser um der Aufmerksamkeit willen geködert werden. Oft mit niederschmetternden Details, die letztlich im Kontext nur einen minimalen Teil des Gesamtereignisses widerspiegeln. Das amerikanische Modell „only bad news are good news“ beschreibt die kommerzorientierte Negativberichterstattung vielleicht am besten.

Aufforderung: Zeigt Menschlichkeit

Schluss damit. Den Ledermanns reicht es nun. Gegen diesen Trend wollen sie ein Zeichen setzen und fangen gleich bei der Allgäuer Zeitung an. Im Gespräch mit der Redaktion in Kempten bat Ottilie Ledermann darum, auf die zahlreichen wertschätzenden, liebenswürdigen Begebenheiten ein Augenmerk zu legen. „Es gibt so viele gute Ereignisse und wohltuende zwischenmenschliche Momente“, sagt sie. Viele Bürger setzten sich in zahllosen Ehrenamtstätigkeiten für ein besseres Miteinander und folglich eine bessere Zukunft ein.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter zum Beispiel hat kürzlich einige Füssener empfangen, die für ihr Engagement ausgezeichnet worden sind – auch die Ledermanns. Seit über 30 Jahren lebt das Ehepaar nach dem Motto: Gutes tun, tut gut. In vielen Gremien legen die beiden tatkräftigen „Füssen-Westler“ regelmäßig Hand an. Sie sind dankbar für die vielen positiven Erlebnisse, die sie in dieser Zeit erleben durften. Viele Freundschaften sind durch ihr Engagement mit anderen fleißigen „Gutmenschen“ entstanden. (Lesen Sie auch: Füssener Polizei-Chef im Interview über Corona-Proteste)

„Vom Gemeinschaftsgefühl profitieren letztendlich alle Beteiligten. Jeder kann in seinem Umfeld, Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft mit kleinen Taten oder Gesprächen dazu beitragen, die Welt positiv zu verändern. Es gilt, die guten Begebenheiten Tag für Tag wahrzunehmen, und davon zu erzählen oder der breiten Masse zugänglich zu machen. Am schönsten wäre es natürlich, man würde gute Neuigkeiten dann auch wieder vermehrt in der Zeitung entdecken, besonders in meiner Zeitung, der AZ“, hofft Ottilie Ledermann.