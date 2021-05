Wunschzettel von 178 Millionen: Wie Füssen die geplanten Bauprojekte priorisieren will

Die Verwaltung erstellt eine Übersicht zu den geplanten Bauvorhaben. Diese soll auch bei künftigen Haushaltsberatungen verwendet werden. Um was es dabei geht.

02.05.2021 | Stand: 19:23 Uhr

Zahlen über Zahlen, Projekt an Projekt oder kurz: Baustellen und kein Ende. In Füssen fällt es bisweilen schwer, den Überblick zu behalten. Da war Christine Fröhlich (Freie Wähler) nicht die einzige Kommunalpolitikerin, der es so ging. Deshalb hatte sie vor zwei Jahren angeregt, eine Übersicht zu erstellen zu den geplanten Bauvorhaben. Fast 170 einzelne Posten umfasst jetzt das Zahlenwerk, das Hauptamtsleiter Peter Hartl und Kämmerer Marcus Eckert zusammengestellt haben. „Es soll eine Strategie sein, wie wir in die nächsten Jahre gehen“, sagt Hartl.