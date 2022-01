Wurde der Spielplatz in Halblech mutwillig zerstört?

Die Verwaltung erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten. Bürgermeister: Beschädigungen haben nichts mit Spaß zu tun.

04.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mit schlechten Neuigkeiten startet das Jahr für die Gemeinde Halblech. Bürgermeister Johann Gschwill teilt über die Homepage der Gemeinde mit, dass der Kinderspielplatz in Trauchgau am Feldbach mutwillig zerstört worden sei. Der Vorfall muss sich vergangene Woche und in der Silvesternacht ereignet haben, so der Bürgermeister.

Spielplatz in Trauchgau: Zaun kaputt, Sonnensegel demoliert

Es seien der Zaun kaputt gemacht, die Stangen des Sonnensegels demoliert, die gestalteten Figuren am Zaun abgebrochen, das Vogelhaus rausgerissen und in den Bach geschmissen und ein Verkehrsschild verbogen worden. Außerdem habe man leere Schnapsflaschen am Spielplatz gefunden.

Das Vogelhaus wurde herausgerissen und in einen Bach geworfen. Bild: Gemeinde Halblech

Schaden mit Geld der Allgemeinheit reparieren

„Diese Beschädigungen haben nichts mit Spaß zu tun und können nur durch Personen, die kein Verständnis für das Gut der Allgemeinheit haben, verursacht werden“, teilt Gschwill mit. Die Gemeinde habe den Fall zur Anzeige gebracht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. „Hier wollen und sollen unsere Kinder spielen, jetzt müssen die Schäden mit Geld der Allgemeinheit wieder repariert werden. Lieber hätten wir das Geld für Spielgeräte ausgegeben“, schreibt der Bürgermeister auf der Homepage.

