Der Sänger Xavier Naidoo will am Festspielhaus in Füssen ein Konzert geben. Die Kritik ist groß: Der 50-Jährige verbreitet seit längerem Verschwörungideologien, solidarisierte sich mit dem rechtsextremen Attila Hildmann, und darf - höchstgerichtlich entschieden - als Antisemit bezeichnet werden.