SUPs liegen im Trend - Yoga auch. Auf dem Forggensee in Schwangau kombiniert Yogalehrerin Anja Wiegland beides. Was sie empfiehlt, um nicht nass zu werden.

14.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Schließe sanft deine Augen, atme tief ein und nimm deine Umgebung war.“ Und die Umgebung plätschert an die Seiten des Bretts und weht in einer kleinen nach See riechenden Windbriese über die liegenden Teilnehmerinnen. Drei Frauen entspannen sich an diesem morgen auf einem Stand-Up-Paddle (SUP) auf dem Forggensee und geben sich konzentriert dem „Yoga-Flow“ hin. Angeleitet werden sie dabei von Yogalehrerin Anja Wiegland.