Zehn neue Ministrantinnen und Minstranten in Seeg begrüßt

Musik und Tipps begleiten ihren Eintritt in den Dienst der Pfarrei St. Ulrich. Was ihnen der Pfarrer mit auf den Weg gibt.

19.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Zehn Mädchen und Buben hat Pfarrer Wolfgang Schnabel bei einer Messe neu als Ministranten in der Pfarrei St. Ulrich in Seeg begrüßt. Sie wurden in den Wochen davor von Mesner Norbert Riedler mit einigen Proben zum Ministrantendienst hingeführt.

Aufeinander sehen und hören

Schnabel gab in seiner Predigt drei „Tipps“ für die neuen Ministranten und ihren Dienst, aber auch für die Erwachsenen für ihr Leben. So sind „aufeinander schauen“, „aufeinander hören“ und die Gemeinschaft wichtig, um gut ministrieren zu können. Drei Punkte, die auch für alle Christen von großer Bedeutung sind. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit müssen wir gut aufeinander schauen und hören und brauchen wir alle gute Gemeinschaften, die uns Halt und Stütze sind“, betonte Pfarrer Schnabel. Nach dem gemeinsamen Gebet der neuen Ministrantinnen und Ministranten und einem Segensgebet bekamen sie das Ulrichskreuz von Pfarrer Schnabel und Mesner Riedler überreicht, das ein Zeichen für die Ministrantengemeinschaft in der Pfarreiengemeinschaft Seeg ist.

Bronzeplaketten für scheidende Messdiener

Von verdienten Ministrantinnen und Ministranten hat sich die Pfarrgemeinde mit einem kleinen Dankgeschenk am Ende des Pfarrgottesdienstes verabschiedet. Pfarrer Schnabel dankte ihnen und überreichte eine Bronzeplakette des Heiligen Tarcisius zur Erinnerung an die Ministrantenzeit. Die Vorabendmesse wurde erstmals von verschiedenen Musikgruppen der Ministranten musikalisch mit Musikstücken schön umrahmt. „Ministranten können also nicht nur ministrieren, sondern auch sehr schön musizieren“, zeigte sich Seegs Pfarrer begeistert von den vielen verschiedenen Talenten, die die jungen Christinnen und Christen auszeichnen. Ein Dank galt zudem Seegs Mesner und allen, denen die Ministrantenarbeit und die verschiedenen Aktionen das Jahr über ein Anliegen sind.