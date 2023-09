Zeitreise in Steingaden beleuchtet die verschiedensten Epochen

Erstmalig findet ein Mittelalterspektakel in Steingaden-Maderbichl statt. Bereits am ersten Abend finden sich 300 Gäste ein. Veranstalter planen Wiederholung.

Von Tanja Leiterer

28.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Eine Zeitreise in vergangene Epochen hat man am vergangenen Wochenende in Steingaden- Maderbichl erleben können. Beim Mittelalterspektakel fanden sich neben Wikingern auch Bauern, Schotten, Römer und Vertreter der Renaissance ein und boten den Besuchern ein umfangreiches Programm. Das Fest wurde am Freitag von Severinus, dem Henker und Meyster der Scharfrichterey, eröffnet und schon an diesem Abend fanden sich etwa 300 Gäste ein. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Organisator Wolfgang Funk. „Es ist unser erstes Event in Steingaden und das bedeutet jedes Mal einen Sprung ins kalte Wasser“, zog er am Samstag eine positive Zwischenbilanz.

