Die Eisenberger Nachbarschaftshilfe soll weiterhin kostenlos bleiben

„Zemed-Helfer“ ziehen Halbjahresbilanz: Hohe Energiekosten sind ein Problem. Wie kann der Hilfsdienst kostenlos bleiben? Das Angebot soll ausgebaut werden.

26.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die vielen verschiedenen Hilfsangebote der „Zemed-Helfer“ in Eisenberg bleiben weiterhin kostenlos. Das wurde beim Treffen der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen im Dorfgemeinschaftshaus Zell klar. Dort hatte sich die Gruppe, zusammen mit Koordinatorin und Eisenbergs zweiter Bürgermeisterin Eva Schnabel, versammelt, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen.

Hilfe für ukrainische Flüchtlinge

Das Helfertelefon, das abwechselnd von Christine Zweng und Erika Brenner betreut wird, läutete, wie schon zuvor, auch in den vergangenen Monaten regelmäßig. Im Rahmen nachbarschaftlicher Hilfestellungen konnte vielen Eisenbergern in verschiedenen Alltagssituationen unter die Arme gegriffen werden. Fahrten zum Arzt oder Einkaufen, Gartenarbeiten, PC-Notfällen, und vielem mehr gut unter die Arme gegriffen werden. Auch die ukrainischen Flüchtlinge, die im Pfarrhof eingezogen sind, haben die unbürokratischen Hilfsdienste oft in Anspruch genommen.

Hohe Energiekosten erschweren den Hilfsdienst

Ganz ohne Formulare geht es aber scheinbar auch bei der Eisenberger Helfergruppe nicht. Zum Erfassen der Fahrten und erbrachten Helferstunden musste ein neues Formular erstellt werden. Ein Grund sind die steigenden Energiepreise. Die anfallenden Fahrtkosten für Helferfahrten sollen ab sofort mit 30 Cent pro Kilometer vergütet werden. Die Spritpauschale wird von den Spendengeldern des Helferkreises finanziert. „Das hat den Charme, dass der Zemedhelfer den Anrufer nicht jedes Mal abkassieren muss“, erläuterte Markus Brenner.

Wer trotzdem etwas geben möchte, kann eine kleine Spende auf das Konto der Gemeinde überweisen. Sollte ein Mitglied des Helferkreises auf den Kilometer-Zuschuss verzichten wollen, kann das auf dem Stunden- und Fahrtenbeleg vermerkt werden.

Kursangebot soll weiter ausgebaut werden

Neben Angeboten, wie einem Kinästhetik- und 1. Hilfe-Kurs hat sich das Seniorenturnen mit Brigitte Seele und vor allem das „Auszeit-Cafe“ zum Dorftreffpunkt entwickelt. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr laden Erika Brenner und Monika Vogler mit ihrem Team zum „Bürgercafe“. Bis zu 40 Personen treffen sich regelmäßig zum Austausch oder Schafkopf spielen. Zuletzt kamen sogar die Kinder des ortsansässigen Kindergartens mit ihren Martinslaternen vorbei. „Wer Lust hat, kann uns gerne mit einem selbstgebackenen Kuchen für unser Auszeit-Cafe unterstützten“, sagt Erika Brenner.

In der abschließenden Gesprächsrunde wurden neue Ideen und Anregungen gesammelt. Das Koordinationsteam wird demnächst mit den Vorplanungen für weitere Kurse beginnen. Weitere Informationen zu Kuchenspenden, Hilfsangeboten, oder, wie man selbst Zemedhelfer werden kann, gibt es unter Telefon 015167337478