Zerstörter Biberdamm bei Roßhaupten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Ermittlungen im Fall des bei Roßhaupten vernichteten Biberdamms laufen noch. Der Biber hat derweil sein Bauwerk wieder errichtet und damit das Moor gerettet.

12.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Biber bauen Dämme. Das liegt in ihrer Natur. Deshalb hat eines der Tiere bei Roßhaupten seinen Damm bereits wieder neu errichtet, nachdem er Ende März den Spuren nach zu urteilen mit einem Traktor absichtlich zerstört worden war. Anzeige wurde erstattet. Der Fall liegt bei der Polizei. „Wir ermitteln noch“, teilt der stellvertretende Leiter der Füssener Dienststelle, Alexander Hackl, mit.

Er beschreibt den Sachverhalt folgendermaßen: Der Biberdamm wurde abgetragen und das Niedermoor an der Stelle entwässert. Das ablaufende Wasser führte außerdem zu Sachbeschädigungen bei Anliegern unterhalb. Um den Biberdamm abzureißen, hätte es einer Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Ostallgäu bedurft. Die Angelegenheit wurde mittlerweile der Staatsanwaltschaft vorgelegt, da es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz handle. Was weiter passiert, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Vermutlich erwartet den Täter eine Geldstrafe.

Biberdamm in Roßhaupten zerstört: So ist die Rechtslage

Der Biber steht in Deutschland unter Naturschutz. Es ist verboten, ihn zu töten oder einen Damm zu zerstören. Laut einer Roßhauptenerin, die anonym bleiben möchte, handelt es sich bei dem zerstörten Damm zudem um einen biberburgsichernden Damm. Das bedeutet, dass durch seine Zerstörung nicht nur das Moor an der Stelle trockengelegt wurde, sondern auch die eigentliche Burg, in der der Biber lebt. „Der Eingang einer Biberburg muss immer unter Wasser liegen, um sie vor Feinden zu schützen. Deshalb baut der Biber Dämme“, erklärt Sandra Trautmann von der Unteren Naturschutzbehörde.

Dass das Tier ihn an dieser Stelle wieder aufbaut, sei aber nicht nur wichtig für seine Burg, sondern auch für das Moor, weil der Boden sonst austrockne. Durch die schnelle Arbeit des Bibers und damit den Wiederaufstau des Wassers sei aber kein nachhaltiger Schaden entstanden. Auch ein Teil des Laichs von Erdkröten, der nach dem Abriss des Damms auf dem Trockenen lag, konnte gerettet werden. Werden die Kröteneier beschädigt, zählt das auch als Verstoß gegen das Naturschutzgesetz. Denn Erdkröten sind ebenfalls streng geschützt.

Vor dem illegalen Abriss des Damms gab es einen Ortstermin, bei dem genau das untersagt wurde. Früher war eine Entnahme des Damms laut Trautmann einmal genehmigt worden, „weil da noch keine Burg betroffen war“. Diese Genehmigung sei aber abgelaufen gewesen. Jetzt war der Plan, zu prüfen, welche Lösungen es gebe.

2022 wurden im Ostallgäu 53 Biber eingefangen

Kommt es zu Schäden, wird laut Trautmann im Einzelfall geprüft, was gemacht werden kann. Möglich seien Drainagen unter dem Damm und Dammabsenkungen, damit der Wasserspiegel sinkt beziehungsweise nur bis zu einer bestimmten Höhe steigen kann oder auch der Ankauf der Flächen durch den Landkreis. Im schlimmsten Fall kann eine Entnahme, also der Abschuss des Bibers genehmigt werden. 53 solcher Abfänge gab es 2022 im Ostallgäu. Aktuell sind 27 genehmigt. Auch Entschädigungszahlungen sind möglich. Bayern habe dafür einen Biberfonds aufgelegt, in dem jährlich 660.000 Euro zur Verfügung stehen. Allerdings werden die Schäden bayernweit über ein ganzes Jahr gesammelt und erst dann ausgezahlt. Bis das Geld beim Geschädigten ankommt, kann es also dauern.

Die Bürgerin versteht, dass „Biber für Landwirte ein Ärgernis sein können, wenn sie Felder überschwemmen und nicht mehr mähbar machen“. „Nicht jeder freut sich über den Biber“, bestätigt Trautmann. Wenn es Probleme gibt, sollen Betroffene aber nicht eigenmächtig handeln, sondern sich an die Untere Naturschutzbehörde wenden. Es gebe vier Biberberater im Ostallgäu und die seien schnell vor Ort. Das Landratsamt habe sich sehr bemüht, eine für alle verträgliche Lösung bei gleichzeitigem Biberschutz zu finden, sagt die Roßhauptenerin. Damit es funktioniert, bedürfe es aber der Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten.

Bei zerstörtem Biberdamm in Roßhaupten handelte es sich um ein Biotop

Die Biberburg und der zerstörte Damm bei Roßhaupten liegen innerhalb eines amtlich registrierten Biotops. Die Stelle ist laut der Roßhauptenerin sehr gut von der Hauptstraße nach Seeg (Seeger Straße) einsehbar und befindet sich nordwestlich der Lagerfläche „Auf der Schöne“, die der Gemeinde Roßhaupten gehört. Sie hofft deshalb, dass sich noch Zeugen der Dammzerstörung bei der Polizei melden. Die Auswirkungen, die der zerstörte Damm auf das Biotop habe, seien verheerend, und der Biber müsse viel Energie aufwenden, seinen Damm neu zu bauen – und das im Frühling, wo er noch vom Winter ausgezehrt ist und die Jungenaufzucht ansteht.