Zimmerei Hauser feiert 40-Jähriges - und wird fast überrannt

Viele Geschäftsfparnter, aber auch Kunden und Gäste kommen zum Jubiläumsfest nach Hopferau-Widemen. Und für alle ist etwas geboten.

03.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die Zimmerei Hauser in Hopferau-Widemen hatte zur Feier zum 40-jährigen Bestehen des Familienunternehmens an ihren STandort eingeladen und der Andrang derer, die an dieser Feierlichkeit teilnehmen wollten, war immens: Neben Gratulanten aus der Firmenwelt kamen solche, die ihr Haus mit Know-how, Technik und fähigen Mitarbeitern des Handwerksunternehmens hatten umgestalten und/oder sanieren lassen, dazu potenzielle Neukunden und weitere Gäste aus Hopferau und Umgebung, wobei die Umgebung dabei diesmal bis an die Donau reichte. Und wie es sich für eine Familienfeier gehört, war für jedes Alter etliches geboten: Die Jüngsten vergnügten sich auf der Hüpfburg oder auf dem Minicar-Parcours, nachdem sie sich hatten schminken lassen, die Heranwachsenden verschrieben sich mit Eifer dem Bau von Starenkästen und anderen Vogelhäusern – man sah laufend Mädchen und Jungen, die mit fachkundiger Hilfe der Zimmerleuten die Nistplätze zusammenschraubten, womit die Firma gleichzeitig einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Vogelpopulation in der Region geleistet haben dürfte – und das natürlich in der bewährten Holzbauweise.

Ein Naturbaustoff für viele Zwecke

Erwachsene besucher der Feier konnten sich in Fachvorträgen zu Küchenbau, Elementfertigung bis hin zur Förderung kundig machen. Über allem stand bei diesen Referaten die Philosophie des Holzhausbaus, das heißt des Naturbaustoffs Holz, ob es sich nun um Neubau, Sanierung und/oder Modernisierung eines bestehenden Gebäudes handelt. Auch an jene Besucher war gedacht, die sich an diesem Tag für einen Einblick in Fertigung und Verarbeitung interessierten: So manch einem Besucher ging das Herz auf, als er miterlebte, wie aus einem Vierkantholz mittels eines Roboters in kurzer Zeit ein Humpen gefertigt wurde.

Musikverein spielt auf zum Fest

Natürlich war auch für Speis und Trank für die Festgäste richtlich gesorgt: In der großen Halle saß man gemütlich beieinander, unterhielt sich, tauschte sich aus und lauschte den Klängen des Hopferauer Musikvereins, der zum Fest aufspielte. Zudem waren auch die Gastgeber unter den Feiernden begehrte Ansprechpartner, allen vorweg der Gründer des Unternehmens, Wilhelm Hauser, sowie der heutige alleinige Geschäftsinhaber Florian Hauser – beide samt Ehefrau. Ihnen wie den gut 40 Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern des Unternehmens stand die Freude über den Erfolg der Geburtstagsfeier förmlich ins Gesicht geschrieben – „Ad multos annos“ hieß es früher, heute heißt es salopp gesagt: „Macht weiter so!“